Στην Τουρκία βρίσκεται από σήμερα ο Επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεων και Μετανάστευσης, Μάγκνους Μπρούνερ, για τον τρίτο Διάλογο Υψηλού Επιπέδου ΕΕ-Τουρκίας, με θέμα τη μετανάστευση και την ασφάλεια.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο Επίτροπος Μπρούνερ βρίσκεται στην Κωνσταντινούπολη, όπου θα συναντηθεί με τον Τούρκο Υπουργό Εσωτερικών, Αλί Γερλίκαγια, στο πλαίσιο του Διαλόγου Υψηλού Επιπέδου για τη μετανάστευση και την ασφάλεια που θα πραγματοποιηθεί αύριο, Τετάρτη 2 Ιουλίου. Στο επίκεντρο των συζητήσεων θα βρεθεί η διαχείριση της μετανάστευσης, η νόμιμη μετανάστευση και η πολιτική θεωρήσεων βίζας για τούρκους πολίτες, καθώς και οι προσπάθειες για την καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης των συνόρων, η επιστροφή και η επανεισδοχή, η διμερής συνεργασία και η συνεργασία με τους οργανισμούς της ΕΕ. Επιπλέον, στο τραπέζι των συζητήσεων θα τεθεί η κατάσταση στη Συρία και η ασφάλεια, συμπεριλαμβανομένης της καταπολέμησης της τρομοκρατίας, της εμπορίας ναρκωτικών και του οργανωμένου εγκλήματος.

Σημειώνεται ότι ο προηγούμενος (δεύτερος) διάλογος υψηλού επιπέδου ΕΕ-Τουρκίας για τη μετανάστευση και την ασφάλεια πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες τον Νοέμβριο του 2023.

Η Επιτροπή επισημαίνει ότι «η Τουρκία είναι βασικός εταίρος για την ΕΕ στη διαχείριση της μετανάστευσης κατά μήκος της διαδρομής της Ανατολικής Μεσογείου» και ως εκ τούτου, «η ΕΕ συνεχίζει να συνεργάζεται με την Τουρκία για την προώθηση της πλήρους και αποτελεσματικής εφαρμογής της Δήλωσης ΕΕ-Τουρκίας και της συμφωνίας επανεισδοχής ΕΕ-Τουρκίας».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

