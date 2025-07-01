DW: Καύσωνας και στη Γαλλία

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης βρίσκεται η Γαλλία τα τελευταία τρία εικοσιτετράωρα, με τις ακραίες θερμοκρασίες να σπάνε κάθε προηγούμενο ρεκόρ για τον μήνα Ιούνιο. Ειδικά τη Τρίτη, ο υδράργυρος ξεπέρασε τους 41 βαθμούς Κελσίου, προκαλώντας αλυσιδωτές αντιδράσεις στην καθημερινότητα των πολιτών και παραλύοντας το Παρίσι.

Πρωτόγνωρες συνθήκες για τη χώρα

Ποτέ άλλοτε η χώρα δεν είχε έρθει αντιμέτωπη με τόσο υψηλές θερμοκρασίες αυτή την εποχή. Ο συναγερμός παραμένει «στο κόκκινο» με τους κατοίκους της πρωτεύουσας να δοκιμάζονται σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες. Χαρακτηριστικό της σοβαρότητας της κατάστασης είναι πως περισσότερα από 1.350 σχολεία έκλεισαν αιφνιδίως, αναγκάζοντας χιλιάδες οικογένειες να αναζητήσουν λύσεις φύλαξης των παιδιών τους. Ακόμη και ο τελευταίος όροφος του εμβληματικού Πύργου του Άιφελ παρέμεινε κλειστός, ως μέτρο προστασίας.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της εφημερίδας Le Monde, το υφιστάμενο κύμα καύσωνα συνοδεύεται από έντονη ρύπανση όζοντος, επιβαρύνοντας περαιτέρω την ατμόσφαιρα. Τα υψηλά επίπεδα ρύπανσης αποδίδονται σε αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης αναπνευστικών και καρδιακών προβλημάτων, κάτι που οδήγησε τις αρχές στην επιβολή αυστηρών περιορισμών στην κυκλοφορία οχημάτων – ειδικά εκείνων με υψηλό δείκτη εκπομπών. Ενδεικτικό είναι πως το ανώτατο όριο ταχύτητας ορίστηκε στα 20 χλμ/ώρα.

Ένα «τροπικό» Παρίσι χωρίς επαρκή υποδομή

Οι τελευταίες νύχτες στο Παρίσι χαρακτηρίζονται από *«τροπική»* ατμόσφαιρα και έντονη δυσφορία, με τους κατοίκους, κυρίως όσους διαμένουν σε μικρά διαμερίσματα χωρίς ταράτσες ή μεγάλα μπαλκόνια και χωρίς κλιματισμό, να δοκιμάζουν τα όρια της αντοχής τους. Η έλλειψη συστημάτων κλιματισμού στις περισσότερες κατοικίες αλλά και σε πολλές δημόσιες υπηρεσίες καθιστά σαφές ότι η πόλη παραμένει απροετοίμαστη για τέτοιες ακραίες καιρικές συνθήκες.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η χώρα πλήττεται από καύσωνα τα τελευταία χρόνια. Όπως υπογραμμίζει το ρεπορτάζ, είναι η τρίτη σοβαρή περίπτωση στα τελευταία 40 χρόνια. Μελανό σημείο της πρόσφατης ιστορίας παραμένει το καλοκαίρι του 2003, όταν μέσα σε δύο εβδομάδες εκατοντάδες άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους – μονάχα στη Μασσαλία οι νεκροί έφτασαν τους 300. Ωστόσο, παρά τις τραγικές προηγούμενες εμπειρίες, οι υποδομές παραμένουν ανεπαρκείς. Η κατάσταση αυτή αποτέλεσε αφορμή για πολιτική αντιπαράθεση, με τη Μαρίν Λεπέν να επικρίνει την κυβέρνηση και να υπόσχεται *«ριζικές αλλαγές σε θέματα κλιματισμού και ανθεκτικότητας»* εάν αναλάβει την εξουσία.

Πηγή: Deutsche Welle

