Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι πιστεύει πως η Ουάσινγκτον θα «καταλήξει σε μια συμφωνία» με την Κούβα, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο διαλόγου, λίγες ημέρες μετά τις απειλές για επιβολή δασμών σε χώρες που προμηθεύουν το νησί με πετρέλαιο.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους από το Αir Force One, ο Τραμπ υποστήριξε ότι η Κούβα βρίσκεται σε «πολύ κακή κατάσταση», χωρίς χρήματα και χωρίς επαρκείς ενεργειακούς πόρους, και εκτίμησε ότι η ηγεσία της Αβάνας θα αναγκαστεί να προσέλθει σε διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Παράλληλα, ανέφερε ότι έχουν ήδη ξεκινήσει συνομιλίες «σε ανθρωπιστική βάση».

Οι δηλώσεις του έρχονται σε μια περίοδο αυξημένης πίεσης για την Κούβα, καθώς οι προμήθειες πετρελαίου από τη Βενεζουέλα -τον βασικό της προμηθευτή- έχουν μειωθεί σημαντικά μετά τις αμερικανικές κυρώσεις, ενώ και το Μεξικό εξετάζει το ενδεχόμενο να περιορίσει τις εξαγωγές πετρελαίου προς το νησί, υπό τον φόβο αντιποίνων από την Ουάσινγκτον.

