Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, επανέλαβε χθες Δευτέρα την πεποίθησή του ότι ο Τούρκος Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν θα μπορούσε να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στον τερματισμό της σύγκρουσης μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, σύμφωνα με το ειδησεογραφικό πρακτορείο Reuters.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.