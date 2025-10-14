Λογαριασμός
Τραμπ: Ο Ερντογάν μπορεί να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στον τερματισμό της ρωσο-ουκρανικής σύγκρουσης

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ επανέλαβε χθες Δευτέρα την πεποίθησή του ότι ο Τούρκος Πρόεδρος θα μπορούσε να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στον πόλεμο στην Ουκρανία

Ερντογάν και Τραμπ

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, επανέλαβε χθες Δευτέρα την πεποίθησή του ότι ο Τούρκος Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν θα μπορούσε να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στον τερματισμό της σύγκρουσης μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, σύμφωνα με το ειδησεογραφικό πρακτορείο Reuters.

Πηγή: skai.gr

TAGS: Ντόναλντ Τραμπ Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν Πόλεμος στην Ουκρανία (222
