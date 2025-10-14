Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, επανέλαβε χθες Δευτέρα την πεποίθησή του ότι ο Τούρκος Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν θα μπορούσε να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στον τερματισμό της σύγκρουσης μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, σύμφωνα με το ειδησεογραφικό πρακτορείο Reuters.
Πηγή: skai.gr
- Περού: Ο υπερσυντηρητικός δήμαρχος της πρωτεύουσας παραιτείται για να θέσει υποψηφιότητα στις προεδρικές εκλογές
- Οι ΗΠΑ στο πλευρό των Φιλιππίνων εν μέσω αυξημένων εντάσεων με την Κίνα στη Νότια Σινική Θάλασσα
- Το Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ζητεί δικαιοσύνη για το Ισραηλινό πλήγμα κατά δημοσιογράφων στον Λίβανο
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.