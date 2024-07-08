Μετά τη Μόσχα ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Όρμπαν στο Πεκίνο σε «αποστολή ειρήνης»

Μετά την αμφιλεγόμενη επίσκεψή του στη Μόσχα, ο ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν ανακοίνωσε σήμερα μέσω X την άφιξή του στο Πεκίνο στο πλαίσιο, κατ’ αυτόν, «αποστολής ειρήνης».

«Αποστολή ειρήνης 3,0», ανέφερε —χωρίς άλλες διευκρινίσεις— πάνω από φωτογραφία στην οποία εικονίζεται μπροστά σε αεροσκάφος Falcon της ουγγρικής πολεμικής αεροπορίας καθώς τον υποδέχεται γελαστή η εκπρόσωπος της κινεζικής διπλωματίας, η Χουά Τσουνγίνγκ.

Το κινεζικό υπουργείο Εξωτερικών διευκρίνισε σε δική του, χωριστή ανακοίνωση ότι ο ούγγρος ηγέτης, η χώρα του οποίου ασκεί την εναλλασσόμενη προεδρία της ΕΕ, θα συναντηθεί εντός της ημέρας με τον πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ για να συζητήσουν «υποθέσεις αμοιβαίου ενδιαφέροντος».

Η αμφισημία για τα δυο καπέλα που φοράει ο κ. Όρμπαν έκανε ευρωπαίους εταίρους του να φρίξουν όταν συναντήθηκε την Παρασκευή με τον ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν για συνομιλίες σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Ο κ. Όρμπαν, σύμφωνα με τους επικριτές του ο κυριότερος σύμμαχος της Μόσχας στην ΕΕ, επισκέφθηκε επίσης το Κίεβο τη 2η Ιουλίου και κάλεσε την Ουκρανία να εξετάσει το ενδεχόμενο να διαπραγματευθεί «κατάπαυση του πυρός», που απορρίπτουν η ουκρανική κυβέρνηση και οι ευρωπαίοι σύμμαχοί της.

Πρόκειται για το τρίτο απρόσμενο ταξίδι που κάνει ο κ. Όρμπαν στο εξωτερικό αφότου η χώρα του ανέλαβε την εναλλασσόμενη προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης την 1η Ιουλίου.

Επί των ημερών του δεξιού εθνικιστή πρωθυπουργού στην Ουγγαρία, η χώρα του έχει γίνει σημαντικός εμπορικός και επενδυτικός εταίρος της Κίνας, την ώρα που άλλα κράτη μέλη της ΕΕ επιδιώκουν να μειώσουν την εξάρτησή τους από τη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου.

Η επίσκεψη του κ. Όρμπαν στην Κίνα καταγράφεται πριν από τη σύνοδο του NATO μεθαύριο Τετάρτη, που αναμένεται σχεδόν να μονοπωλήσει το ζήτημα της χορήγησης περισσότερης στρατιωτικής βοήθειας στην Ουκρανία.

Τον πρωθυπουργό Όρμπαν συνοδεύει στο Πεκίνο ο ούγγρος ΥΠΕΞ Πέτερ Σιγιάρτο.

Η ουγγρική διπλωματία ακύρωσε στα τέλη της περασμένης εβδομάδας συνάντηση του κ. Σιγιάρτο με την ομόλογό του της Γερμανίας Ανναλένα Μπέρμποκ, προκαλώντας κατάπληξη και δυσαρέσκεια στο Βερολίνο. Η Βουδαπέστη ανέφερε πως η συνάντηση ακυρώθηκε για τεχνικούς λόγους.

Ο κ. Όρμπαν, επικριτής της χορήγησης στρατιωτικής βοήθειας της Δύσης στην Ουκρανία, αναγνώρισε την περασμένη εβδομάδα πως δεν είχε εντολή του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για το ταξίδι του στη Μόσχα, έσπευσε ωστόσο να συμπληρώσει ότι η ειρήνη στην Ουκρανία δεν μπορεί να επιτευχθεί αν επιλέξει να καθίσει «σε μια άνετη πολυθρόνα στις Βρυξέλλες».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.