«Αηδίες» χαρακτήρισε ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ Yoav Gallant, τους ισχυρισμούς του πρωθυπουργού Μπέντζαμιν Νετανιάχου περί «ολοκληρωτικής νίκης», κατά τη διάρκεια απόρρητης συνάντησης με την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων και Άμυνας της Knesset στο Τελ Αβίβ, τη Δευτέρα, σύμφωνα με τον Tally Gotliv, που ήταν παρών.

Όπως μεταδίδει η The Jerusalem Post, ο Tally Gotliv ανέφερε ότι ήταν ιδιαίτερα «σοκαρισμένος» με την τοποθέτηση του Gallant και ότι πήρε τηλέφωνο τον Νετανιάχου και του πρότεινε να τον απολύσει.

Το σχόλιο του Gallant ήρθε ως μέρος της επιχειρηματολογίας του για τη συμφωνία ανταλλαγής ομήρων. Σύμφωνα με δήλωση του υπουργείου Άμυνας, ο Gallant είπε στα μέλη της επιτροπής ότι οι πρόσφατες στρατιωτικές επιτυχίες άνοιξαν το παράθυρο για μια συμφωνία ομήρων, με τα τιμήματα της οποίας το αμυντικό σύστημα θα μπορούσε να επιβιώσει. Ο Gallant φέρεται να είπε ότι το Ισραήλ βρισκόταν «σε ένα σταυροδρόμι» μεταξύ μιας συμφωνίας για την επιστροφή των ομήρων, μιας κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα και της μείωσης της έντασης στο βόρειο μέτωπο, αντί να συνεχίσει να σφυροκοπά τη Χαμάς αλλά χωρίς να δεχτεί πίσω ομήρους και στη συνέχεια να ολοκληρώσει τον πόλεμο κατά της Χεζμπολάχ και πιθανώς με το Ιράν.

Ο Gallant είπε ότι υποστήριξε τη δεύτερη επιλογή. Σύμφωνα με τον Gallant, το σύνθημα της «ολοκληρωτικής νίκης» του πρωθυπουργού ήταν ένα «χτύπημα πολεμικών τυμπάνων» που δεν υποστηρίχθηκε από πράξεις. Έτσι ασκεί κριτική στον Νετανιάχου καθώς και στους ακροδεξιούς υπουργούς Bezalel Smotrich και Itamar Ben-Gvir, οι οποίοι έχουν καλέσει για ολοκληρωτικό πόλεμο, συμπεριλαμβανομένης της εισβολής στον Λίβανο.

