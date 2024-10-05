Κλιμακώνεται η ένταση στη Μ. Ανατολή: Εκρήξεις σε Βηρυτό, Ισραήλ και Λωρίδα της Γάζας

Σειρά εκρήξεων ακούγεται τις τελευταίες ώρες σε νότια προάστια της Βηρυτού, σύμφωνα με ανταποκριτές του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων.

Σε οπτικό υλικό που δόθηκε στη δημοσιότητα, φαίνεται καπνός να υψώνεται από περιοχή κοντά στο αεροδρόμιο.

Είχαν προηγηθεί νέες διαταγές του ισραηλινού στρατού για εσπευσμένη απομάκρυνση αμάχων από κάποιους τομείς.

Σειρήνες της αεράμυνας ενεργοποιήθηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες και στο νότιο τμήμα της επικράτειας του Ισραήλ, όπως ανακοίνωσαν οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, το Ισραήλ ανακοίνωσε πως έπληξε κέντρο διοίκησης της Χαμάς σε πρώην σχολείο στη Λωρίδα της Γάζας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

