Βομβαρδισμός του Ισραήλ σε τζαμί στη Λωρίδα της Γάζας - 18 νεκροί και δεκάδες τραυματίες

Τουλάχιστον 18 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν όταν οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ εξαπέλυσαν αεροπορικό βομβαρδισμό εναντίον ισλαμικού τεμένους τις πρώτες πρωινές ώρες, μετέδωσε το επίσημο παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων WAFA.

Νωρίτερα, εργαζόμενοι στις υπηρεσίες πρώτων βοηθειών είχαν κάνει λόγο για πέντε νεκρούς και 20 τραυματίες.

Στα θύματα συμπεριλαμβάνονται παιδιά, κατά το πρακτορείο.

Ο βομβαρδισμός του τζαμιού, κοντά στο νοσοκομείο Αλ Ακσά στη Ντέιρ αλ Μπάλα, το κεντρικό τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, έγινε την παραμονή της επετείου του ξεσπάσματος του πολέμου ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας.

Αυτόπτες μάρτυρες τόνιζαν νωρίτερα πως ο αριθμός των θυμάτων ίσως αυξηθεί πολύ, καθώς το ισλαμικό τέμενος μετατράπηκε σε κέντρο υποδοχής εσωτερικά εκτοπισμένων.

Ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε τον βομβαρδισμό στον χώρο λατρείας.

Σε ανακοίνωσή του, ανέφερε πως «διεξήγαγε πλήγμα ακριβείας εναντίον τρομοκρατών της Χαμάς που δρούσαν μέσα σε κέντρο διοίκησης και ελέγχου ενσωματωμένο σε δομή που προηγουμένως ήταν το τζαμί ‘Σουχάντα αλ Ακσά’ στην περιοχή Ντέιρ αλ Μπάλα».

Ο πόλεμος ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς, στο πλαίσιο της ισραηλινοπαλαιστινιακής σύγκρουσης που διαρκεί δεκαετίες, πυροδοτήθηκε όταν μέλη του στρατιωτικού βραχίονα του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος εξαπέλυσαν έφοδο άνευ προηγουμένου στο νότιο τμήμα της ισραηλινής επικράτειας την 7η Οκτωβρίου 2023, σκοτώνοντας κάπου 1.200 ανθρώπους και παίρνοντας άλλους περίπου 250 ομήρους, σύμφωνα με καταμέτρηση του πρακτορείου ειδήσεων Ρόιτερς βασισμένη σε επίσημα ισραηλινά δεδομένα.

Στις ευρείας κλίμακας στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ έκτοτε έχουν σκοτωθεί σχεδόν 42.000 Παλαιστίνιοι, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας στον θύλακο, όπου κυβερνά η Χαμάς. Σχεδόν το σύνολο των περίπου 2,3 εκατ. κατοίκων της Λωρίδας της Γάζας, ο πληθυσμός υφίσταται σοβαρή επισιτιστική κρίση και το Ισραήλ είναι αντιμέτωπο με κατηγορίες περί γενοκτονίας στο Διεθνές Δικαστήριο, τις οποίες απορρίπτει η κυβέρνηση του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.