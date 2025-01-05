Η Νέα Υόρκη γίνεται η πρώτη πόλη των ΗΠΑ που βάζει διόδια στους οδηγούς

Η Νέα Υόρκη γίνεται η πρώτη αμερικανική πόλη στην οποία τίθεται σε ισχύ το μέτρο των διοδίων για τα οχήματα λόγω κυκλοφοριακής συμφόρησης.

Οι οδηγοί αυτοκινήτων θα πληρώνουν έως και 9 δολάρια την ημέρα, με ποικίλες τιμές για άλλα οχήματα.

Η ζώνη για την οποία θα ισχύει η χρέωση καλύπτει την περιοχή νότια του Central Park, όπου βρίσκονται γνωστές τοποθεσίες όπως το Empire State Building, η Times Square και η περιοχή γύρω από τη Wall Street.

Στόχος του μέτρου είναι να δώσει λύση στο περιβόητο κυκλοφοριακό πρόβλημα της Νέας Υόρκης και να συγκεντρώσει δισεκατομμύρια δολάρια που θα διοχετευτούν στο δίκτυο των δημόσιων μέσων μεταφοράς.

Όπως είναι φυσικό, το μέτρο έχει συναντήσει αντιδράσεις, μεταξύ άλλων και από τον διάσημο Νεοϋορκέζο νέο πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Οι περισσότεροι οδηγοί θα χρεώνονται 9 δολάρια ανά ημέρα για να εισέλθουν στη ζώνη τις ώρες αιχμής και 2,25 δολάρια σε άλλες ώρες.

Τα μικρά φορτηγά και τα βαν θα πληρώνουν 14,40 δολάρια για να εισέλθουν στο Μανχάταν σε ώρες αιχμής, ενώ τα μεγαλύτερα φορτηγά και τα τουριστικά λεωφορεία θα πληρώσουν 21,60 δολάρια.

Στο μέτρο αντιδρούν πολλοί, μεταξύ αυτών ενώσεις οδηγών ταξί, αλλά ο πιο σφοδρός πολέμιος είναι ο Τραμπ, ο οποίος έχει δεσμευτεί να το καταργήσει μόλις μπει στον Λευκό Οίκο.

Πέρυσι, η πόλη της Νέας Υόρκης ανακηρύχθηκε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά η πιο πολυσύχναστη αστική περιοχή στον κόσμο, σύμφωνα με την INRIX, εταιρεία ανάλυσης δεδομένων κίνησης.

Τα οχήματα στο κέντρο του Μανχάταν κινούνταν με ταχύτητα 17 χλμ/ωρα κατά τις πρωινές περιόδους αιχμής το πρώτο τρίμηνο του περασμένου έτους, ανέφερε η έκθεση.

Πηγή: skai.gr

