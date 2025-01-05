Η Ουκρανία εξαπέλυσε νέα μεγάλη επίθεση στην περιοχή του Κουρσκ

Η Ουκρανία εξαπέλυσε νέα αιφνιδιαστική επίθεση στην περιοχή Κουρσκ της Ρωσίας την Κυριακή, με στόχο να αντεπιτεθεί μετά από μήνες πίεσης στο πεδίο της μάχης και ενόψει της ορκωμοσίας του Ντόναλντ Τραμπ.

Η επίθεση φαίνεται να στοχεύει στην κατάληψη νέων εδαφών στην περιοχή, όπου οι δυνάμεις του Κιέβου εισέβαλαν για πρώτη φορά τον περασμένο Αύγουστο. Έκτοτε, το Κρεμλίνο έχει ανακαταλάβει ένα κομμάτι των εδαφών του, αλλά μάχεται να εκδιώξει πλήρως τα ουκρανικά στρατεύματα, αναπτύσσοντας ακόμη και χιλιάδες Βορειοκορεάτες στρατιώτες τις τελευταίες εβδομάδες.

Οι αναφορές για τη νέα επίθεση προέκυψαν αρχικά από λογαριασμούς σημαντικών στρατιωτικών μπλόγκερ της Ρωσίας νωρίς την Κυριακή, προτού αξιωματούχοι στο Κίεβο και στη συνέχεια το υπουργείο Άμυνας της Μόσχας επιβεβαιώσουν ότι οι ουκρανικές δυνάμεις είχαν ξεκινήσει μια σημαντική νέα προσπάθεια κατάληψης εδαφών.

«Οι αμυντικές δυνάμεις εργάζονται ενεργά», δήλωσε στο Telegram ο Αντρί Κοβαλέφσκι, επικεφαλής του Κέντρου Αντιμετώπισης της Παραπληροφόρησης της Ουκρανίας. «Η κατάσταση στην περιοχή του Κουρσκ φαίνεται να προκαλεί σημαντική ανησυχία στους Ρώσους, καθώς δέχθηκαν αιφνιδιαστική επίθεση σε πολλά μέτωπα».

Ο Αντρίε Γιέρμακ, επικεφαλής του Προεδρικού Γραφείου της Ουκρανίας, ανέφερε επίσης: «Περιοχή Κουρσκ, καλά νέα: η Ρωσία παίρνει αυτό που της αξίζει».

Ώρες αργότερα ρωσικά κρατικά μέσα ενημέρωσης επικαλούμενα το υπουργείο Άμυνας της χώρας ανέφεραν ότι τα ρωσικά στρατεύματα απέκρουσαν δύο ουκρανικές επιθέσεις στο Κουρσκ την Κυριακή.

«Συνολικά, τις τελευταίες 24 ώρες, η ομάδα «Βορράς» στο Κουρσκ νίκησε 14 ουκρανικές ταξιαρχίες και απέκρουσε δύο αντεπιθέσεις», ανέφερε το υπουργείο Άμυνας, όπως μετέδωσε το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA.

Η επίθεση ακολουθεί μήνες οπισθοδρομήσεων για την Ουκρανία.

Από την αιφνιδιαστική εισβολή στη Ρωσία τον Αύγουστο, ο ουκρανικός στρατός χαρακτηρίζεται από χαμηλό ηθικό και λίγο ανθρώπινο δυναμικό εν μέσω μπαράζ ρωσικών επιθέσεων.

Οι δυνάμεις του Κιέβου αντιστάθηκαν σε μεγάλο βαθμό στις ρωσικές απόπειρες να ανακαταλάβουν το Κουρσκ.

Ο στρατός του Κρεμλίνου πιέζει να ανακτήσει εδάφη εκεί και να καταλάβει νέα προκειμένου να προωθηθεί στα ανατολικά μέτωπα του πολέμου.

Ο ουκρανικός στρατός δήλωσε το Σάββατο ότι το πιο «καυτό» μέτωπο ήταν κοντά στο Ποκρόβσκ, έναν σημαντικό οδικό και σιδηροδρομικό κόμβο προς τον οποίο η Ρωσία πιέζει εδώ και μήνες.

Η νέα επίθεση στο Κουρσκ έρχεται καθώς η Ουκρανία ενδέχεται να αντιμετωπίσει πιέσεις από τον Τραμπ για μια ειρηνευτική συμφωνία με τη Μόσχα με δυσμενείς συμβιβασμούς για το Κίεβο.

Εάν πρόκειται να διεξαχθούν διαπραγματεύσεις εκεχειρίας, η Ουκρανία θέλει να το πράξει από θέση ισχύος.

Ο Ζελένσκι είπε επίσης το Σάββατο ότι οι ρωσικές δυνάμεις υπέστησαν σοβαρές απώλειες σε ανθρώπινο δυναμικό μέσα σε μια μέρα μαχών στο Κουρσκ.

Οι λογαριασμοί του υπουργείου Άμυνας και οι μπλόγκερ ανέφεραν ότι οι μάχες επικεντρώθηκαν βόρεια ενός αυτοκινητόδρομου που εκτείνεται από τη Σούτζα, κοντά στα σύνορα, μέχρι το Κουρσκ, την περιφερειακή πρωτεύουσα.

Ένας μπλόγκερ ο Γιούρι Ποντολιάκα, χαρακτήρισε την επίθεση της Ουκρανίας μια «πολυαναμενόμενη αντεπίθεση».

"Οι μάχες συνεχίζονται προς το Μπερντίν. Έντονες μάχες βρίσκονται σε εξέλιξη και ο εχθρός προχωρά σοβαρά", είπε.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανέφερε επίσης στη δήλωσή του ότι η Ουκρανία εξαπέλυσε επίθεση προς το χωριό Μπερντίν, περίπου 16 μίλια από τη Σούτζα. Η επίθεση περιελάμβανε τανκς, ένα όχημα εκκαθάρισης ναρκών, τεθωρακισμένα οχήματα μάχης και αλεξιπτωτιστές. Αλλά ο Ποντόλιακα είπε ότι αυτό ήταν πιθανότατα ένας ουκρανικός ελιγμός, πιθανώς για να προετοιμάσει ένα χτύπημα στο Glushkovo, πιο δυτικά.

Πηγή: skai.gr

