Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγκτσί συναντήθηκε σήμερα στη Ντόχα με τον Καταριανό ομόλογό του, εν μέσω των ισραηλινών απειλών κατά της Τεχεράνης.

Το Κατάρ παίζει ρόλο μεσολαβητή, μαζί με τις ΗΠΑ και την Αίγυπτο, στη σύγκρουση μεταξύ του Ισραήλ και της παλαιστινιακής Χαμάς στη Γάζα, και ζήτησε πρόσφατα τον τερματισμό της βίας στον Λίβανο, όπου ο ισραηλινός στρατός εντείνει τις επιχειρήσεις του εναντίον της Χεζμπολάχ, σύμμαχο της Χαμάς και του Ιράν.

"Σημαντικές διαβουλεύσεις διεξήχθησαν μεταξύ του Αραγτσί και του πρωθυπουργού και υπουργού Εξωτερικών του Κατάρ, σεΐχη Μοχάμεντ μπιν Αμπντελραχμάν Αλ-Θάνι, για τη γενική κατάσταση στην περιοχή και τις διμερείς μας σχέσεις", δήλωσε ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών Εσμαΐλ Μπαγάι, στον λογαριασμό του στην πλατφόρμα Χ.

"Είναι ευθύνη όλων των κρατών να εντείνουν στον μέγιστο βαθμό τις προσπάθειές τους για την προστασία της περιοχής μας από μια καταστροφή, βάζοντας τέλος στη γενοκτονία στη Γάζα και στην επιθετικότητα εναντίον του Λιβάνου", έγραψε μετά τη συνάντηση.

Το υπουργείο Εξωτερικών του Κατάρ δήλωσε ότι οι συνομιλίες αφορούσαν τις "τελευταίες εξελίξεις στην περιοχή, συγκεκριμένα στη Γάζα και στον Λίβανο".

Ο Μοχάμεντ μπιν Αμπντελραχμάν Αλ-Θάνι εξέφρασε τη βούληση της χώρας του "να κάνει ό,τι είναι δυνατό για την ενίσχυση της ασφάλειας και της σταθερότητας σε περιφερειακό και διεθνές επίπεδο", πρόσθεσε σε ανακοίνωση.

Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν μετέβη επίσης στο Κατάρ την περασμένη εβδομάδα όπου είχε δηλώσει ότι η χώρα του δεν επιδιώκει τον πόλεμο με το Ισραήλ, υποσχόμενος παράλληλα "πιο ισχυρή απάντηση" σε περίπτωση ισραηλινών αντιποίνων.

Το Ιράν θέλει να δείξει "στις ΗΠΑ και στο Ισραήλ ότι οι προσπάθειές του για την εκτόνωση των εντάσεων με τις χώρες του Κόλπου είναι πραγματικές και αποφέρουν τους καρπούς τους", εκτιμά ο αναλυτής Νιλ Κίλιαμ του Chatham House.

Θέλει "να στείλει το μήνυμα ότι το Ισραήλ κινδυνεύει να βλάψει τις σχέσεις με τα Αραβικά Εμιράτα και το Μπαχρέιν, αν πυροδοτήσει μια ευρύτερη σύγκρουση και ότι οι σχέσεις με τη Σαουδική Αραβία αναθερμαίνονται ενώ η προοπτική μιας εξομάλυνσης με το Ισραήλ απομακρύνεται", υπογραμμίζει.

Το Ριάντ άρχισε συνομιλίες με τις ΗΠΑ για μια πιθανή αναγνώριση του Ισραήλ αλλά τις ανέστειλε μετά την έναρξη του πολέμου στη Γάζα, θέτοντας ως προϋπόθεση για τη σύναψη διπλωματικών σχέσεων την ίδρυση παλαιστινιακού κράτους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

