Η χρήση του οικολογικού σήματος ΕΕ επιταχύνεται

Τα τελευταία αριθμητικά στοιχεία που δημοσιεύτηκαν σήμερα για τα προϊόντα και τις άδειες που πιστοποιούνται με το οικολογικό σήμα της ΕΕ δείχνουν σταθερή ανοδική τάση για τις περισσότερες ομάδες προϊόντων.

Η αυξανόμενη χρήση του οικολογικού σήματος της ΕΕ επιταχύνεται σε σύγκριση με τα προηγούμενα έτη.

Οι Ευρωπαίοι μπορούν πλέον να επιλέξουν σχεδόν 100.000 προϊόντα και υπηρεσίες με πιστοποίηση οικολογικού σήματος της ΕΕ, δηλαδή 10.000 περισσότερα απ’ ό,τι πέρυσι.

Οι υπηρεσίες τουριστικών καταλυμάτων σημείωσαν τη μεγαλύτερη αύξηση και αντιστοιχούν στον μεγαλύτερο αριθμό αδειών, καθώς αυξήθηκαν κατά 14% μέσα στους τελευταίους έξι μήνες.

Τρεις άλλες ομάδες προϊόντων που φέρουν το οικολογικό σήμα της ΕΕ έχουν σημειώσει μεγάλη ανάπτυξη κατά το τελευταίο εξάμηνο: έπιπλα, προϊόντα απορροφητικού χαρτιού και προϊόντα καθαρισμού σκληρών επιφανειών.

Το ευρωπαϊκό οικολογικό σήμα διαδίδεται επίσης σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς έχει χορηγηθεί σε περισσότερα από 2.600 προϊόντα και 109 άδειες για εταιρείες εκτός Ευρώπης.

Το ευρωπαϊκό οικολογικό σήμα, που θεσπίστηκε το 1992, είναι το μοναδικό πανευρωπαϊκό πρόγραμμα οικειοθελούς συμμετοχής για την προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών που αποδεικνύουν σαφώς την περιβαλλοντική αριστεία τους, με βάση καθιερωμένες διαδικασίες και επιστημονικά στοιχεία.

Για να λάβει το οικολογικό σήμα της ΕΕ, ένα προϊόν ή μια υπηρεσία πρέπει να έχει εξαιρετικά περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά σε διάφορες πτυχές καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής του — από την εξόρυξη των πρώτων υλών και την παραγωγή, την παράδοση και τη χρήση του προϊόντος μέχρι το τέλος του κύκλου ζωής του.

Περιλαμβάνει στοιχεία όπως η χρήση εξαρτημάτων υψηλής αντοχής, οι χαμηλές εκπομπές κατά την παραγωγή, η ανθεκτικότητα, η ευκολία επισκευής και οι υψηλές επιδόσεις κατά την προβλεπόμενη χρήση.

Λένα Φλυτζάνη

