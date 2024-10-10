Ώρα μηδέν για την επίθεση στο Ιράν; Το ισραηλινό υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας πρόκειται να συνεδριάσει σε λίγες ώρες, με τα εβραϊκά μέσα ενημέρωσης να αναφέρουν ότι θα ζητηθεί από τους υπουργούς να καταλήξουν στην απάντηση στην ιρανική πυραυλική επίθεση της περασμένης εβδομάδας.



Πάντως, δεν ήταν λίγες οι φορές στο παρελθόν που απλώς ζητήθηκε από το υπουργικό συμβούλιο να εξουσιοδοτήσει τον πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου και τον υπουργό Άμυνας Γιόαβ Γκάλαντ να λάβουν οι ίδιοι απόφαση, με βάση τις διαβουλεύσεις με την υπόλοιπη αλυσίδα ασφαλείας.



Είχε προηγηθεί επικοινωνία την Τετάρτη μεταξύ του Αμερικανού προέδρου Μπάιντεν και της αντιπροέδρου και υποψήφιας προέδρου Κάμαλα Χάρις με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου για το Ιράν, που κατέληξαν σε αυστηρό μήνυμα, ή ακόμα και σε τελεσίγραφο, του Λευκού Οίκου στο Τελ Αβίβ για τη «μη μετατροπή του Λιβάνου σε Γάζα». Για το τι ειπώθηκε για την επίθεση στην Τεχεράνη δεν έγινε γνωστό, με την Ουάσινγκτον να μιλά για 30λεπτη επικοινωνία και το Ισραήλ για 50λεπτη σε «θερμή ατμόσφαιρα».

«Ενώ οι ΗΠΑ υποστηρίζουν τις περιορισμένες χερσαίες εισβολές που πραγματοποιεί αυτή τη στιγμή ο Ισραηλινός Στρατός εντός του Λιβάνου, δεν θέλουν να επεκταθούν βαθύτερα στον Λίβανο ή να μεταβληθεί σε αόριστου χρονικού διαστήματος η παρουσία του Ισραήλ όπως συνέβη στο παρελθόν» τόνισε ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ Μάθιου Μίλερ.



«Γνωρίζουμε τη μακρά ιστορία του Ισραήλ, που ξεκινάει με περιορισμένες χερσαίες επιχειρήσεις στον Λίβανο, που μετατρέπονται σε χερσαίες επιχειρήσεις πλήρους κλίμακας, που μετατρέπονται σε κατοχή, κάτι στο οποίο είμαστε πολύ ξεκάθαροι ότι είμαστε αντίθετοι», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός αξιωματούχος με ασυνήθιστα σκληρό ύφος.

Η κατάσταση φαίνεται να περιπλέκεται, με τη διαφαινόμενη όλο και εντεινόμενη εμπλοκή της Μόσχας υπέρ του Ιράν.

Σημειώνεται ότι το βράδυ της Τρίτης o Mπέντζαμιν Νετανιάχου είχε πολύωρες συναντήσεις με υπουργούς του, με τη στρατιωτική ηγεσία του Ισραήλ αλλά και με τους επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών της χώρας, για να καταλήξει στο πότε και πώς θα αντιδράσει το Τελ Αβίβ. Λίγο νωρίτερα, είχε γίνει γνωστό πως απαγόρευσε στον Ισραηλινό υπουργό Άμυνας Γιόαβ Γκάλαντ να μεταβεί στην Ουάσιγκτον για να συναντηθεί με τον Αμερικανό ομόλογό του, Λόιντ Όστιν.

Πηγή: skai.gr

