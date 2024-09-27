Η Σαουδική Αραβία δημιουργεί μια διεθνή συμμαχία με στόχο να προωθήσει τη λύση των δύο κρατών για την ισραηλινο-παλαιστινιακή σύγκρουση, δήλωσε χθες ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας πρίγκιπας Φαϊζάλ μπιν Φαρχάν Αλ Σαούντ, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη.

Η συμμαχία περιλαμβάνει μια σειρά από αραβικές και μουσουλμανικές χώρες καθώς και ευρωπαίους εταίρους, όπως μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της Σαουδικής Αραβίας, χωρίς να διευκρινίζει ποιες χώρες έχουν δεσμευθεί να συμμετάσχουν.

Ο επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ζοζέπ Μπορέλ ανέφερε σε ανάρτηση στο Χ ότι οι πρώτες συναντήσεις θα πραγματοποιηθούν στο Ριάντ και τις Βρυξέλλες.

With @FaisalbinFarhan, @arableague_gs @OIC_OCI Contact Group & Norway, we gathered a large number of the UN membership to launch the Global Alliance for the implementation of the two-State solution.



We will hold first follow-up meetings in Riyadh & Brussels. pic.twitter.com/03fao5uhaK — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) September 27, 2024

Ύστερα από το ξέσπασμα του πολέμου στη Γάζα τον περασμένο Οκτώβριο μεταξύ του Ισραήλ και της ισλαμιστικής παλαιστινιακής οργάνωσης Χαμάς, η Σαουδική Αραβία έβαλε ‘στον πάγο’ τα σχέδια, που είχαν τη στήριξη των ΗΠΑ, για να εξομαλύνει το βασίλειο τις σχέσεις του με το Ισραήλ, δήλωσαν νωρίτερα φέτος δύο πηγές που γνωρίζουν τον τρόπο σκέψης του Ριάντ.

«Η εφαρμογή της λύσης των δύο κρατών είναι η καλύτερη λύση για να σπάσει ο κύκλος της σύγκρουσης και των δεινών και να εφαρμοστεί μια νέα πραγματικότητα στο πλαίσιο της οποίας ολόκληρη η περιοχή, συμπεριλαμβανομένου του Ισραήλ, απολαμβάνει ασφάλεια και συνύπαρξη», δήλωσε ο μπιν Φαρχάν.

Ο πρίγκιπας διάδοχος της Σαουδικής Αραβίας Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι το βασίλειο δεν θα αναγνωρίσει το Ισραήλ χωρίς παλαιστινιακό κράτος και καταδίκασε με ισχυρό τρόπο «τα εγκλήματα τα ισραηλινής κατοχής» κατά του παλαιστινιακού λαού.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

