Μια ρωμαιοκαθολική επισκοπή στο Λονγκ Άιλαντ της Νέας Υόρκης ανακοίνωσε νέο διακανονισμό την Πέμπτη σύμφωνα με τον οποίο θα πληρώσει περισσότερα από 323 εκατομμύρια δολάρια σε περίπου 530 θύματα σεξουαλικής κακοποίησης που φέρεται να κακοποιήθηκαν από ιερείς όταν ήταν παιδιά.

Όπως αναφέρει δημοσίευμα του Guardian, η επισκοπή του Rockville Centre, η οποία εξυπηρετεί περίπου 1,2 εκατομμύρια Καθολικούς στις κομητείες Nassau και Suffolk, δήλωσε νωρίτερα αυτό το έτος ότι δεν πίστευε ότι θα ήταν δυνατός ένας διακανονισμός αφού τα θύματα της κακοποίησης απέρριψαν την προηγούμενη προσφορά 200 εκατομμυρίων δολαρίων της επισκοπής.

Ο δικαστής των ΗΠΑ Μάρτιν Γκλεν στο Μανχάταν, ο οποίος επιβλέπει την υπόθεση, είπε ότι η συμφωνία αντιπροσώπευε «τεράστια πρόοδο».



Η επισκοπή θα συνεισφέρει 234,8 εκατομμύρια δολάρια σε ένα ταμείο, με τέσσερις ασφαλιστές να συνεισφέρουν 85,3 εκατομμύρια δολάρια. Ο διακανονισμός θα λάβει επίσης χρηματοδότηση από άλλη μία ασφαλιστική εταιρεία που βρίσκεται σε διαδικασία εκκαθάρισης και από δικηγόρους που εκπροσωπούν θύματα κακοποίησης.

Ο εκπρόσωπος της Μητρόπολης Eric Fasano είπε ότι η διευθέτηση θα διασφαλίσει «τη δίκαιη αποζημίωση των θυμάτων κακοποίησης, επιτρέποντας παράλληλα στην εκκλησία να συνεχίσει την ουσιαστική της αποστολή».

Η μητρόπολη υπέβαλε αίτηση πτώχευσης κατά το κεφάλαιο 11 στη Νέα Υόρκη τον Οκτώβριο του 2020, επικαλούμενη το κόστος των μηνύσεων που υποβλήθηκαν από παιδιά - θύματα σεξουαλικής κακοποίησης κληρικών.

Δεκάδες καθολικές επισκοπές κήρυξαν πτώχευση τα τελευταία χρόνια, αφού η Νέα Υόρκη και άλλες πολιτείες θεσπίζουν νόμους που επέτρεπαν προσωρινά στα παιδιά - θύματα σεξουαλικής κακοποίησης να υποβάλλουν μηνύσεις για εγκλήματα δεκαετιών.

Ο διακανονισμός της Πέμπτης θα μπορούσε να προσφέρει μια νέα πορεία προς τα εμπρός για δεκάδες καθολικές επισκοπές που έχουν υποβάλει αίτηση πτώχευσης για να αντιμετωπίσουν τις αξιώσεις σεξουαλικής κακοποίησης.

Για παράδειγμα, η αρχιεπισκοπή της Νέας Ορλεάνης πρότεινε πρόσφατα να διευθετήσουν αυτή και οι θυγατρικές της την πτώχευση που υπέβαλε τον Μάιο του 2020 έναντι μόλις 62,5 εκατομμυρίων δολαρίων, με τους ασφαλιστές της να μην συνεισφέρουν τίποτα. Περίπου 500 ενάγοντες σε αυτήν την υπόθεση έχουν αντεπιτείνει να συμβιβαστεί η εκκλησία και οι θυγατρικές της για περίπου 217 εκατομμύρια δολάρια, με τους ασφαλιστές στη συνέχεια να συνεισφέρουν περίπου άλλα 800 εκατομμύρια δολάρια.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.