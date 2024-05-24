Οι έξι χώρες μέλη του ΝΑΤΟ που γειτονεύουν με τη Ρωσία συμφώνησαν να υψώσουν ένα "τείχος από μη επανδρωμένα αεροσκάφη" για να υπερασπιστούν τα σύνορά τους από τις "προκλήσεις", ανακοίνωσε σήμερα Παρασκευή η λιθουανική κυβέρνηση.

"Αυτό είναι κάτι εντελώς καινούργιο, ένα τείχος από μη επανδρωμένα αεροσκάφη που θα εκτείνεται από τη Νορβηγία μέχρι την Πολωνία. Ο στόχος είναι να χρησιμοποιήσουμε drones και άλλες τεχνολογίες για να προστατέψουμε τα σύνορά μας", δήλωσε η υπουργός Εσωτερικών της Λιθουανίας, 'Αγκνε Μπιλοτάιτε, στο ειδησεογραφικό πρακτορείο Baltic News Service (BNS).

Η Λιθουανή αξιωματούχος έκανε τη δήλωση αυτή στο τέλος των συζητήσεων που είχε με τους ομολόγους της από τα άλλα κράτη της Βαλτικής, την Εσθονία και τη Λετονία, όπως και τη Φινλανδία, τη Νορβηγία και την Πολωνία.

"Δεν θα είναι μόνο φυσικές υποδομές, συστήματα παρακολούθησης, αλλά και μη επανδρωμένα αεροσκάφη και άλλες τεχνολογίες που θα καταστήσουν δυνατή την προστασία μας από τις προκλήσεις εχθρικών χωρών και την αποτροπή του λαθρεμπορίου", πρόσθεσε.

Εκτός από την ανάπτυξη μη επανδρωμένων αεροσκαφών για την παρακολούθηση των συνόρων, οι χώρες αυτές φέρεται ότι θα χρησιμοποιήσουν συστήματα για την αναχαίτιση εχθρικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Η Μπιλοτάιτε δεν έδωσε το χρονοδιάγραμμα για το έργο αυτό, το οποίο εγκρίθηκε λόγω των υφιστάμενων ανησυχιών για την ασφάλεια στην περιοχή, καθώς μαίνεται ο πόλεμος της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

