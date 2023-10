Τα ανατριχιαστικά μηνύματα οικογένειας λίγο πριν πεθάνουν σε κιμπούτς που εισέβαλε η Χαμάς - «Είναι εδω, μας καίνε...» Κόσμος 08:47, 13.10.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

6

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Ο 36χρονος Τζόνι Σίμαν Τοβ έστειλε μήνυμα στους συγγενείς του στην Αυστραλία λέγοντας αρχικά ότι ήταν όλοι ασφαλείς καθώς είχαν μπει σε καταφύγια, ωστόσο λίγα λεπτά αργότερα η κατάσταση άλλαξε δραματικά