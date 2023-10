Η Άγκυρα δηλώνει έτοιμη να βοηθήσει για αποκλιμάκωση της κατάστασης στο Ισραήλ Κόσμος 19:34, 07.10.2023 linkedin

Το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών τόνισε ότι η Άγκυρα βρίσκεται σε στενές επαφές με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, επαναλαμβάνοντας έκκληση του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για αυτοσυγκράτηση