Νεκρός ένας 20χρονος Βρετανός του ισραηλινού στρατού και ένας 26χρονος αγνοούμενος

Η Jewish News έγραψε ότι ο Νάθανελ Γιανγκ είναι ένας από τους πολλούς Ισραηλινούς στρατιώτες που σκοτώθηκαν σε επίθεση παλαιστίνιων ενόπλων - Η πρεσβεία ανακοίνωσε ότι ένας δεύτερος Βρετανός αγνοείται