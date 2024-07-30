Το καλοκαίρι είναι εδώ με τους ευρωκράτες και τους πολιτικούς να εγκαταλείπουν άρον άρον τις Βρυξέλλες αναζητώντας έναν περισσότερο δροσερό προορισμό για να ξεκουραστούν.

Αν ορισμένοι όμως έχετε αφήσει τον προορισμό για τελευταία στιγμή και δεν έχετε σχεδιάσει τίποτα, το Politico είναι εδώ για να βοηθήσει να επιλέξετε το ιδανικό μέρος ανάλογα με τις πολιτικές σας τάσεις, διευκρινίζοντας ωστόσο, ότι η επιλογή έγιναν με... εντελώς αντιεπιστημονικό τρόπο.

Νέος ακροδεξιός ευρωβουλευτής επιδιώκει να συναντήσει ομοϊδεάτες

Η ακροδεξιά σημείωσε σημαντικά κέρδη στις ευρωεκλογές τον περασμένο Ιούνιο. Εάν είστε μέλος των νεοσύστατων ομάδων Patriots for Europe ή Europe of Sovereign Nations, ποιος καλύτερος τρόπος για να κάνετε τις διακοπές σας στην Κυανή Ακτή (Γαλλική Ριβιέρα), στις γεμάτες με φοίνικες παραλίες. Εάν όμως τα λαμπερά θέρετρα των Καννών και του Σεν Τροπέ είναι εκτός προϋπολογισμού, τότε ένας ακόμη προορισμός είναι κάποια κροατική ακτή, αγαπημένες του Ούγγρου πρωθυπουργού Βίκτορ Ορμπάν. Ο ίδιος φωτογραφήθηκε το καλοκαίρι του 2022 στο νησί Brač ενώ φέτος τον Ιούλιο ο φακός τον συνέλαβε στο νησί Vis.

Αδίστακτος σοσιαλιστής ευρωβουλευτής

Και ποιος δε θυμάται τα μπλεξίματα με την δικαιοσύνη για τον Πιερ Αντόνιο Παντσέρι και την Εύα Καιλή. Το Μαρόκο και το Κατάρ αποδείχθηκαν... αγαπημένοι προορισμοί για εκείνους. Γιατί λοιπόν, να μην επιλέξετε έναν τέτοιο εξωτικό προορισμό όπου μπορείτε να καβαλήσετε μια καμήλα και να χαθείτε στην έρημο.

(Σχεδόν κάθε άλλος) Σοσιαλιστής

Δεν έχουν όλοι την οικονομική δυνατότητα (ή θέλουν) να πάνε στο Κατάρ. Καθώς υπάρχουν πλέον λιγότερες χώρες που διοικούνται από σοσιαλιστές στον πολιτικό χάρτη της Ευρώπης, τι θα λέγατε να κατευθυνθείτε προς την Ισπανία;

Η Ισπανία έχει ψηφίσει πολλούς νόμους που πιθανώς θα εκτιμούσατε, όπως η αύξηση του κατώτατου μισθού και η εφαρμογή της έμμηνου άδειας μετ' αποδοχών. Η υποστήριξη του τουρισμού σε μια χώρα της οποίας οι πολιτικές δεν σου φέρνουν ανακατωσούρα είναι σίγουρα ένα πλεονέκτημα και η Βαρκελώνη ήταν ιστορικά ένας προορισμός διακοπών για νέους αριστερούς ομογενείς.

*Τίποτα από τα παραπάνω όμως δεν ισχύει εάν είστε Καταλανός ευρωβουλευτής στην εξορία.

Πράσινος λομπίστας που κυματίζει τη σημαία για τις κλιματικές πολιτικές

Οι Βρυξέλλες βρίσκονται σε βολική τοποθεσία σε μικρή απόσταση από τις περισσότερες μεγάλες πόλεις της Ευρώπης. Αλλά αν είστε λομπίστας με οικολογική συνείδηση, πιθανότατα θα παραλείψετε τα αεροπορικά ταξίδια που εκπέμπουν άνθρακα και θα επωφεληθείτε από το εκτεταμένο, πιο φιλικό προς το περιβάλλον σιδηροδρομικό δίκτυο της Ευρώπης.

Στο Άμστερνταμ, τη γοητευτική, χαρούμενη για όποιον αγαπάει το ποδήλατο ολλανδική πρωτεύουσα, μπορείς να φτάσεις με το τρένο σε μερικές ώρες από τις Βρυξέλλες. Ή αν θέλετε να πάτε κάπου λίγο πιο μακριά, γιατί όχι στην Κοπεγχάγη; Η πρωτεύουσα της Δανίας είναι μια από τις πιο βιώσιμες πόλεις στον κόσμο, με περισσότερα από 500 χιλιόμετρα ποδηλατοδρόμους και πληθώρα χώρων πρασίνου.

Ασκούμενος με αβέβαιες προοπτικές εργασίας

Η πρακτική σας στις Βρυξέλλες μόλις τελείωσε, δεν έχετε καμία προοπτική μελλοντικής απασχόλησης και είστε καταρρακωμένοι. Ωστόσο, η επιστροφή στην πατρίδα σας θα σήμαινε ήττα. Η καλύτερη επιλογή είναι να μείνετε λίγο περισσότερο στις Βρυξέλλες.

Ο καιρός θα είναι πιθανότατα καταθλιπτικός - είτε πολύ βροχερός είτε πολύ ζεστός και υγρός - και θα εκνευριστείτε με τις αναρτήσεις των φίλων σας στα social media που δροσίζονται στις παρθένες παραλίες της Νότιας Ευρώπης και απολαμβάνουν άφθονα Aperol Spritzes.

Ωστόσο, μπορείτε και εσείς να τους κάνετε να ζηλέψουν δημοσιεύοντας φωτογραφίες από το Atomium ή το Flagey. Και όταν δεν είστε απασχολημένοι μελετώντας για κάποιες εξετάσεις που ίσως έχετε να δώσετε, την αποστολή βιογραφικών και τον προγραμματισμό τυχαίων καφέδων, μπορείτε ακόμα να κατευθυνθείτε προς τις βελγικές ακτές ή να επισκεφτείτε το Κολέγιο της Ευρώπης στη Μπριζ.

Κεντρώος μπαμπάς όλων των πολιτικών πεποιθήσεων

Ο τέλειος προορισμός διακοπών για τους Ευρωπαίους κεντρώους μπαμπάδες πρέπει να είναι η Ελβετία, η οποία έχει τον ιδανικό καιρό για μερικές ελαφριές λάγκερ, περιηγήσεις στις πόλεις ή πεζοπορία στα βουνά.

Υπάρχει άφθονη σοκολάτα, η οποία είναι σίγουρα χειρότερη/καλύτερη/η ίδια με αυτή στο Βέλγιο και μπορείτε να απολαύσετε λίγη πολυτέλεια στους κεντρικούς δρόμους της Γενεύης ή της Ζυρίχης (αρκεί να μην αγοράσετε τίποτα!)

Πηγή: skai.gr

