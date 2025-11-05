Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναμένεται να κοινοποιήσουν αργότερα σήμερα, Τετάρτη στα 10 εκλεγμένα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών το σχέδιο ψηφίσματος σχετικά με το ειρηνευτικό σχέδιο του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα, όπως δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος.

Εκπρόσωποι της Αιγύπτου, του Κατάρ, της Σαουδικής Αραβίας, της Τουρκίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων θα ταχθούν στο πλευρό των ΗΠΑ, «δείχνοντας σαφή περιφερειακή υποστήριξη», πρόσθεσε ο αξιωματούχος.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν συντάξει ένα ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ που θα εγκρίνει μια διετή εντολή για ένα μεταβατικό όργανο διακυβέρνησης της Γάζας και μια διεθνή δύναμη σταθεροποίησης στον παλαιστινιακό θύλακα, σύμφωνα με το κείμενο που είδε το Reuters.

Παράλληλα, ο επικεφαλής της τουρκικής υπηρεσίας πληροφοριών MIT συναντήθηκε σήμερα με τον επικεφαλής της διαπραγματευτικής ομάδας της Χαμάς, Χαλίλ αλ-Χάγια, και συζήτησαν την πορεία που πρέπει να ακολουθηθεί από εδώ και πέρα για την εφαρμογή των επόμενων φάσεων του σχεδίου κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα,όπως δήλωσαν τουρκικές πηγές ασφαλείας.

Ανέφεραν ότι ο επικεφαλής της MIT, Ιμπραήμ Καλίν, συναντήθηκε με την αντιπροσωπεία της Χαμάς στην Κωνσταντινούπολη και συζήτησαν τα βήματα για να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία της διαδικασίας κατάπαυσης του πυρός και πώς να ξεπεραστούν τα υπάρχοντα προβλήματα.

Πηγή: skai.gr

