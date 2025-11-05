Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, μετά τις σφοδρές επιθέσεις του κατά του νεοεκλεγέντος δημάρχου της Νέας Υόρκης Ζοράν Μαμντάνι, υιοθέτησε πιο ήπιο τόνο, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να προσφέρει ομοσπονδιακή βοήθεια στην πόλη, «λίγο», όπως είπε χαρακτηριστικά.

«Οι κομμουνιστές, οι μαρξιστές σοσιαλιστές και οι υπέρμαχοι της παγκοσμιοποίησης είχαν τη δική τους ευκαιρία και δεν έφεραν τίποτα πέρα από καταστροφή. Ας δούμε τώρα πώς θα τα πάει ένας κομμουνιστής στη Νέα Υόρκη», δήλωσε ο Τραμπ σε ομιλία του σε οικονομικό συνέδριο στο Μαϊάμι.

Πρόσθεσε ωστόσο ότι «θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό. Και θα τους βοηθήσουμε. Θέλουμε η Νέα Υόρκη να πετύχει. Θα τους βοηθήσουμε λίγο, ίσως».

Οι δηλώσεις αυτές έρχονται αφότου ο Τραμπ είχε προειδοποιήσει, πριν από τις εκλογές, ότι θα μπορούσε να περιορίσει τη χρηματοδότηση προς τη γενέτειρά του «στο ελάχιστο που απαιτείται», εάν επικρατούσε ο Μαμντάνι.

«Οι Δημοκρατικοί εγκατέστησαν έναν κομμουνιστή στη Νέα Υόρκη»

Νωρίτερα, ο Τραμπ εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά του νεοεκλεγέντος δημάρχου της Νέας Υόρκης, χαρακτηρίζοντάς τον «κομμουνιστή» και υποστηρίζοντας ότι η εκλογή του αντικατοπτρίζει την ατζέντα των Δημοκρατικών στο Κογκρέσο.

«Αν θέλετε να δείτε τι σκοπεύουν να κάνουν οι Δημοκρατικοί του Κογκρέσου στην Αμερική, κοιτάξτε τα αποτελέσματα των εκλογών στη Νέα Υόρκη – όπου το κόμμα τους εγκατέστησε έναν κομμουνιστή δήμαρχο στη μεγαλύτερη πόλη της χώρας», είπε ο Τραμπ σε ομιλία του στο American Business Forum στο Μαϊάμι.

«Να θυμάστε, έλεγα πάντα πως δεν θα εκλεγεί ποτέ σοσιαλιστής σε δημόσιο αξίωμα στην Αμερική. Τώρα ξεπεράσαμε αυτό το στάδιο των σοσιαλιστών και βάλαμε κατευθείαν τους κομμουνιστές», πρόσθεσε.

Ο Τραμπ, συνεχίζοντας την επίθεσή του, είπε: «Κοιτάξτε τι συμβαίνει σε διάφορα μέρη του κόσμου — αλλά τώρα οι Δημοκρατικοί είναι τόσο ακραίοι που το Μαϊάμι θα γίνει το καταφύγιο για όσους δραπετεύουν από τον κομμουνισμό της Νέας Υόρκης».

Ήταν η πρώτη φορά που ο Τραμπ αναφέρθηκε εκτενώς στις δημοτικές εκλογές της Νέας Υόρκης, μετά τη νίκη του Μαμντάνι.

«Μετά τα χθεσινά αποτελέσματα, η επιλογή για τους Αμερικανούς είναι ξεκάθαρη – ανάμεσα στον κομμουνισμό και την κοινή λογική», κατέληξε ο Τραμπ. «Όσο είμαι στον Λευκό Οίκο, οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα γίνουν ποτέ κομμουνιστική χώρα».



Πηγή: skai.gr

