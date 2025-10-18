Μέσα στα χαλάσματα η Χαμάς ψάχνει τις σορούς Ισραηλινών ομήρων - Φωτογραφίες

Το Associated Press έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφίες από την αναζήτηση σορών ισραηλινών ομήρων, τους οποίους πρέπει να παραδώσει στο Ισραήλ, στο πλαίσιο της συμφωνίας εκεχειρίας, στη βάση του σχεδίου Τραμπ.

Στις φωτογραφίες φαίνονται Παλαιστίνιοι να παρακολουθούν μέλη της Χαμάς να αναζητούν σορούς ομήρων σε περιοχή της Χαμάντ Σίτι, στη Χαν Γιούνις, στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας.

Το πρωί του Σαββάτου από το γραφείο του Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοινώθηκε ότι ταυτοποιήθηκε η σορός του Ελιγιάχου Μαργκαλίτ, που πέθανε ενώ κρατείτο στη Γάζα.

Η σορός του παραδόθηκε από τη Χαμάς χθες, Παρασκευή.

Ο ισραηλινός στρατός «ενημέρωσε την οικογένεια του ομήρου Ελιγιάχου Μαργκαλίτ ότι η σορός του επαναπατρίστηκε στο Ισραήλ και ότι ολοκληρώθηκε η ταυτοποίησή του.

