Ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ και ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν υπέγραψαν συμφωνία ύψους 8 δισ. λιρών (περίπου 9 δισε. ευρώ) με την Τουρκία για τα Eurofighter ανακοίνωσε την Πέμπτη ο εκπρόσωπος του Βρετανού πρωθυπουργού. Η συμφωνία προβλέπει την προμήθεια 20 σύγχρονων μαχητικών Eurofighter Typhoon.

🇹🇷|🇬🇧 Turkish President Recep Tayyip Erdogan welcomed British Prime Minister Keir Starmer at the Presidential Complex in Ankara pic.twitter.com/XDvqzJKW62 October 27, 2025

Σύμφωνα με τον ανταποκριτή του ΣΚΑΪ στο Λονδίνο, η βρετανική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι η πρώτη παράδοση Typhoon στην Τουρκία αναμένεται να πραγματοποιηθεί το 2030.

Λίγο μετά τις 16:30 τοπική ώρα, ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, πέρασε την πύλη του προεδρικού μεγάρου στην Άγκυρα. Τον υποδέχθηκε ο Τούρκος πρόεδρος με έφιππο στρατιωτικό άγημα και κανονιοβολισμούς.

I've just agreed a deal with Türkiye to secure 20,000 British jobs across the UK. pic.twitter.com/n9wCYL7rRj — Keir Starmer (@Keir_Starmer) October 27, 2025

«Μια πολύ καλή ημέρα.. Μόλις συμφώνησα σε μια συμφωνία με την Τουρκία για την εξασφάλιση 20.000 βρετανικών θέσεων εργασίας σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο» τόνισε σε ανάρτησή του στο Χ ο Στάρμερ.

Πηγή: skai.gr

