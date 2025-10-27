Λογαριασμός
Στάρμερ και Ερντογάν υπέγραψαν συμφωνία ύψους 8 δισ. λιρών για προμήθεια Eurofighter

Η βρετανική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι η πρώτη παράδοση μαχητικών Typhoon στην Τουρκία αναμένεται να πραγματοποιηθεί το 2030 - Πανηγυρική δήλωση από Στάρμερ

UPDATE: 18:12
Λονδίνο: Στάρμερ και Ερντογάν υπέγραψαν συμφωνία ύψους 8 δισ. λιρών με την Τουρκία για τα Eurofighter

Ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ και ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν υπέγραψαν συμφωνία ύψους 8 δισ. λιρών (περίπου 9 δισε. ευρώ) με την Τουρκία για τα Eurofighter ανακοίνωσε την Πέμπτη ο εκπρόσωπος του Βρετανού πρωθυπουργού. Η συμφωνία προβλέπει την προμήθεια 20 σύγχρονων μαχητικών Eurofighter Typhoon.

Σύμφωνα με τον ανταποκριτή του ΣΚΑΪ στο Λονδίνο, η βρετανική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι η πρώτη παράδοση Typhoon στην Τουρκία αναμένεται να πραγματοποιηθεί το 2030.

Λίγο μετά τις 16:30 τοπική ώρα, ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, πέρασε την πύλη του προεδρικού μεγάρου στην Άγκυρα. Τον υποδέχθηκε ο Τούρκος πρόεδρος με έφιππο στρατιωτικό άγημα και κανονιοβολισμούς. 

«Μια πολύ καλή ημέρα.. Μόλις συμφώνησα σε μια συμφωνία με την Τουρκία για την εξασφάλιση 20.000 βρετανικών θέσεων εργασίας σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο» τόνισε σε ανάρτησή του στο Χ ο Στάρμερ.

