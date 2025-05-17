Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα εξέφρασε τον "αποτροπιασμό" του σήμερα για την κατάσταση στη Γάζα, που αποτελεί στόχο των επεκτεινόμενων στρατιωτικών επιχειρήσεων του Ισραήλ, το οποίο κάλεσε να σταματήσει τη βία.

"Αποτροπιασμό για την επικαιρότητα στη Γάζα: άμαχοι που λιμοκτονούν, νοσοκομεία που πλήττονται ξανά από αεροπορικές επιδρομές. Η βία πρέπει να σταματήσει!", έγραψε ο Κόστα στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X. "Η ισραηλινή κυβέρνηση πρέπει αμέσως να σταματήσει τον αποκλεισμό και να εγγυηθεί την ασφαλή, ταχεία και απρόσκοπτη πρόσβαση στην ανθρωπιστική βοήθεια".

Το Ισραήλ ανακοίνωσε σήμερα ότι επεκτείνει τις επιχειρήσεις του για να νικήσει τη Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, παρά τις αυξανόμενες διεθνείς εκκλήσεις να σιγήσουν τα όπλα έπειτα από 19 μήνες καταστροφικού πολέμου.

"Αυτό που εκτυλίσσεται στη Γάζα είναι μια ανθρωπιστική τραγωδία. Ένας ολόκληρος λαός υπόκειται σε μια σαρωτική και δυσανάλογη στρατιωτική ισχύ", δήλωσε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

"Μια διαρκής εκεχειρία και η άμεση και άνευ όρων απελευθέρωση όλων των ομήρων είναι πιο επείγουσες από ποτέ", τόνισε.

Από τη Βαγδάτη όπου συμμετέχει σε μια σύνοδο κορυφής του Αραβικού Συνδέσμου, ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες δήλωσε ότι "ανησυχεί πολύ" για "τα σχέδια του Ισραήλ να επεκτείνει τις χερσαίες επιχειρήσεις του", ζητώντας εκ νέου "μόνιμη κατάπαυση του πυρός" και το τέλος του ισραηλινού αποκλεισμού στην ανθρωπιστική βοήθεια προς τη Γάζα από τις 2 Μαρτίου.

Πηγή: skai.gr

