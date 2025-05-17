Η Ευρώπη απέχει ακόμη πολύ από οποιαδήποτε συζήτηση περί αποστολής στρατευμάτων στην Ουκρανία, καθώς η κύρια προτεραιότητα παραμένει η επίτευξη άνευ όρων κατάπαυσης του πυρός από τη Ρωσία, δήλωσαν το Σάββατο ο καγκελάριος της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς, και η πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι.

«Το επόμενο βήμα πρέπει να είναι να διευκρινιστεί μορφή που θα μπορούσαν να λάβουν οι ειρηνευτικές συνομιλίες, καθώς και το είδος των εγγυήσεων ασφαλείας που θα είναι απαραίτητες για την Ουκρανία», δήλωσε ο Μερτς, σημειώνοντας πως τα ζητήματα αυτά παραμένουν ακόμη ασαφή.

«Δεν υπάρχει κανένας λόγος να μιλάμε για στρατεύματα αυτή τη στιγμή, είμαστε μακριά από κάτι τέτοιο. Θέλουμε να σταματήσει η χρήση όπλων, να σταματήσει η αιματοχυσία... αυτά είναι τα ζητήματα που μας απασχολούν τώρα, όχι άλλα», πρόσθεσε.

Οι δηλώσεις έγιναν την επομένη της συνάντησης των ηγετών της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Πολωνίας, της Βρετανίας και της Ουκρανίας, στο περιθώριο της συνόδου στην Αλβανία, κατά την οποία οι Ευρωπαίοι ηγέτες συζήτησαν την κατάσταση στο πεδίο και επικοινώνησαν τηλεφωνικά με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι τη Δευτέρα θα συνομιλήσει με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Η Μελόνι δεν συμμετείχε στη συνάντηση των Ευρωπαίων ηγετών, γεγονός που ιταλικά μέσα χαρακτήρισαν «σκόπιμη εξαίρεση», αποδίδοντάς την σε πολιτική απόφαση του Εμανουέλ Μακρόν. Η ίδια δήλωσε το Σάββατο πως η Ιταλία είναι ανοιχτή σε οποιοδήποτε διεθνές σχήμα επιδιώκει τον τερματισμό του πολέμου, ενώ προειδοποίησε κατά των διαιρέσεων στη Δύση.

«Η ενότητα της Δύσης ήταν το μεγαλύτερο μας όπλο από την αρχή της ρωσικής εισβολής», υπογράμμισε. «Σε μια τόσο κρίσιμη συγκυρία, είναι σημαντικό να αφήσουμε στην άκρη προσωπικές διαφορές που μπορεί να την υπονομεύσουν».

«Κάτω από τις προσδοκίες» οι συνομιλίες στην Κωνσταντινούπολη

Ο Μερτς χαρακτήρισε τις συνομιλίες της Πέμπτης στην Κωνσταντινούπολη ως «κατώτερες των προσδοκιών», παρά την εποικοδομητική στάση των Ουκρανών διαπραγματευτών. Η Ε.Ε. ετοιμάζει νέο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας, σε μια προσπάθεια να αυξήσει την πίεση, μετά την αποτυχία εξασφάλισης κατάπαυσης του πυρός, παρότι η Μόσχα συμφώνησε να συνεχίσει τις επαφές.

Η στάση του Μερτς όσον αφορά την αποστολή στρατευμάτων ευθυγραμμίζεται με εκείνη του προκατόχου του, Όλαφ Σολτς, ο οποίος επίσης έδινε έμφαση στις ειρηνευτικές πρωτοβουλίες αντί της στρατιωτικής εμπλοκής.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ έχει στο παρελθόν εκφράσει την προθυμία να στείλει ειρηνευτικές δυνάμεις, μόνο όμως εφόσον συνοδεύονται από εγγυήσεις ασφαλείας από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η Ρωσία έχει επανειλημμένα απορρίψει κάθε ενδεχόμενο παρουσίας στρατιωτών χωρών του ΝΑΤΟ στο ουκρανικό έδαφος.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.