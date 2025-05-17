Γερμανία: Νέα ηγεσία για τους Φιλελεύθερους (FDP)

Ο Κρίστιαν Ντυρ είναι ο νέος αρχηγός του Κόμματος των Φιλελευθέρων (FDP) και η Νικόλ Μπούτνερ η νέα γενική γραμματέας του, μετά το συνέδριο που ολοκληρώθηκε νωρίτερα σήμερα. Η νέα ηγεσία υποσχέθηκε καινούργιο ξεκίνημα και ανάκαμψη από την ιστορική συντριβή του με 4,3% στις τελευταίες εκλογές, η οποία είχε ως αποτέλεσμα και τον αποκλεισμό του κόμματος από την Bundestag. Ο τότε αρχηγός Κρίστιαν Λίντνερ και ο γενικός γραμματέας Μάρκο Μπούσμαν υπέβαλαν αμέσως την παραίτησή τους, αναλαμβάνοντας την ευθύνη για την ήττα.

Ο 48χρονος κ. Ντυρ δήλωσε μετά την εκλογή του ότι το εκλογικό αποτέλεσμα ήταν «πολύ επώδυνο» και ζήτησε το κόμμα στο εξής να προσανατολιστεί στα θέματα του μέλλοντος. «Κανείς δεν θα μας ψηφίσει επειδή είμαστε καλοί. Το FDP πρέπει να ξαναγίνει ορατό ως φωνή λογικής και προόδου», τόνισε.

Στο ψήφισμα που εκδόθηκε από το συνέδριο, αναδεικνύεται η αμυντική ικανότητα της Γερμανίας ως «θεμελιώδης προϋπόθεση για μια ζωή στην ελευθερία», ενώ τονίζονται επίσης τα θέματα της γραφειοκρατίας και της «υπερβολικής» ρύθμισης της αγοράς, καθώς και η ανάγκη διατήρησης του «φρένου χρέους».

Η κυρία Μπούτνερ, 40 ετών, είναι οικονομολόγος και επιχειρηματίας στον χώρο της Τεχνητής Νοημοσύνης, διευθύνει την εταιρία Merantix Momentum, η οποία ασχολείται με «έξυπνες» λύσεις για βιομηχανίες και ζει στο Τσουγκ της Ελβετίας. «Βλέπω τον εαυτό μου ως μια ασυνήθιστη λύση σε ασυνήθιστους καιρούς», δήλωσε και πρόσθεσε ότι «η εποχή μας απαιτεί λύσεις από και για την οικονομία και αυτό ακριβώς προσφέρω». Η κυρία Μπούτνερ δήλωσε επίσης ανοιχτή στην συνεργασία με «άλλα δημοκρατικά κόμματα» και απέκλεισε οποιαδήποτε σχέση με την Εναλλακτική για την Γερμανία (AfD), απορρίπτοντας την εισήγηση της τοπικής οργάνωσης του Σβερίν περί άρσης του αποκλεισμού συνεργασίας με την ακροδεξιά.

Μαζί με την ηγεσία ανανεώθηκε και η σύνθεση του προεδρείου του FDP. Μεταξύ των νέων μελών είναι και η Σουζάνε Ζεεχόφερ, κόρη του πρώην πρωθυπουργού της Βαυαρίας και αρχηγού των Χριστιανοκοινωνιστών (CSU) Χορστ Ζεεχόφερ, ο οποίος είχε υπηρετήσει και ως ομοσπονδιακός υπουργός Εσωτερικών υπό την 'Αγγελα Μέρκελ.

