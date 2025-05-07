Γάζα: 6 ευρωπαϊκές χώρες απορρίπτουν «οποιαδήποτε δημογραφική ή εδαφική αλλαγή»

Έξι ευρωπαϊκές χώρες δηλώνουν ότι «απορρίπτουν σθεναρά οποιαδήποτε δημογραφική ή εδαφική αλλαγή στη Γάζα» μετά την ανακοίνωση σχεδίων του Ισραήλ για επέκταση της στρατιωτικής του επίθεσης στον θύλακα.

Το σχέδιο του Ισραήλ «θα σηματοδοτούσε μια νέα και επικίνδυνη κλιμάκωση» στον πόλεμο, αναφέρουν σε κοινή δήλωση οι υπουργοί Εξωτερικών της Ισπανίας, της Ισλανδίας, της Ιρλανδίας, του Λουξεμβούργου, της Νορβηγίας και της Σλοβενίας.

Οι υπουργοί Εξωτερικών, οι οποίοι εκτός από το Λουξεμβούργο εκπροσωπούν χώρες που έχουν αναγνωρίσει ένα παλαιστινιακό κράτος, λένε ότι τα σχέδια θα «παραβιάσουν ένα ακόμη όριο» και «θα θέσουν σε κίνδυνο κάθε προοπτική μιας βιώσιμης λύσης δύο κρατών» στην ισραηλινοπαλαιστινιακή σύγκρουση.

Μια στρατιωτική κλιμάκωση θα «επιδείνωνε μια ήδη καταστροφική κατάσταση» για τους Παλαιστίνιους πολίτες και θα έθετε σε κίνδυνο τις ζωές των ομήρων που κρατούνται στη Γάζα, προσθέτουν.

Οι υπουργοί ζητούν επίσης από το Ισραήλ να «άρει αμέσως τον αποκλεισμό» που έχει επιβάλει στην ανθρωπιστική βοήθεια προς τη Γάζα, η οποία έχει προκαλέσει ελλείψεις τροφίμων, καυσίμων και φαρμάκων και έχει αυξήσει τους φόβους για λιμό.

«Αυτό που χρειάζεται πιο επειγόντως από ποτέ είναι η επανέναρξη της κατάπαυσης του πυρός και η άνευ όρων απελευθέρωση όλων των ομήρων», τονίζεται.

Πηγή: skai.gr

