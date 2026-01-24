Η UEFA αποφάσισε να αλλάξει τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και με την είσοδο των League Phase ανέβασε σημαντικά τον ανταγωνισμό, αλλά και τα έσοδα των συλλόγων.

Αυτό φαίνεται και στο Europa League, πέραν του Champions League που τα νούμερα… ξεφεύγουν, σύμφωνα με τον πίνακα που έδωσε στη δημοσιότητα το Football Meets Data.

Συγκεκριμένα, Λιόν και Άστον Βίλα είναι οι μοναδικές από τις 36 ομάδες που συμμετέχουν στη League Phase του Europa League και έχουν ξεπεράσει ήδη τα 20 εκατ. ευρώ.

Η γαλλική ομάδα μόνο αυτή την εβδομάδα πρόσθεσε 3,5 εκατ. ευρώ στα ταμεία της, καθώς πέραν των 450 χιλ. ευρώ για τη νίκη απέναντι στη Γιανγκ Μπόις, πήρε 2.05 εκατ. ευρώ ως μπόνους εξασφάλισης των νοκ-άουτ και το μπόνους για το πλασάρισμα στις θέσεις βελτιώθηκε επίσης αφού πλέον δεν μπορεί να τερματίσει κάτω από την 9η θέση.

Ο ΠΑΟΚ πλέον αγγίζει τα 15 εκατ. ευρώ σε έσοδα, μετά και τη σπουδαία νίκη απέναντι στην Μπέτις.

Χαμηλότερα βρίσκουμε τον Παναθηναϊκό, ο οποίος μετά την ισοπαλία στη Βουδαπέστη απέναντι στη Φερεντσβάρος, φτάνει σχεδόν τα 10 εκατ. ευρώ που έχει ήδη εξασφαλίσει.

