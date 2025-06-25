IDF: Χερσαίες ισραηλινές δυνάμεις έδρασαν εντός του Ιράν

Ο αρχηγός του γενικού επιτελείου ενόπλων δυνάμεων του Ισραήλ, αντιστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ, δήλωσε απόψε ότι «χερσαίες ειδικές δυνάμεις» έδρασαν στο Ιράν κατά τη διάρκεια του πολέμου των 12 ημερών μεταξύ των δύο χωρών.

Χαιρετίζοντας τις επιτυχίες των IDF, ο Ζαμίρ είπε ότι ήταν το αποτέλεσμα της δράσης «των αεροπορικών δυνάμεών μας και των χερσαίων ειδικών δυνάμεων», προσθέτοντας ότι οι κομάντο «ενήργησαν μυστικά στην καρδιά του εχθρικού εδάφους και μας έδωσαν πλήρη επιχειρησιακή ελευθερία».

Ο Εγιάλ Ζαμίρ είναι ο πρώτος που δηλώνει δημοσίως ότι Ισραηλινοί στρατιώτες συμμετείχαν στον πόλεμο με το Ιράν όντας στο έδαφος της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Στο βιντεοσκοπημένο μήνυμα που έδωσε στη δημοσιότητα ο στρατός, ο Ζαμίρ δηλώνει επίσης ότι, μολονότι αυτή η επιχείρηση τελείωσε, «η εκστρατεία δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί, πρέπει να επαγρυπνούμε» καθώς «μας περιμένουν πολλές προκλήσεις».

Ο Ζαμίρ επανέλαβε επίσης ότι το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα δέχτηκε σκληρό πλήγμα, κάτι που είχε ως αποτέλεσμα να οδηγηθεί «χρόνια πίσω».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

