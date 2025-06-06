Μερτς: Δεν έχω «απολύτως καμία αμφιβολία» ότι ο Τραμπ θα παραμείνει στο ΝΑΤΟ

Για τη συνάντησή του με τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο μίλησε ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς σήμερα, Παρασκευή επισημαίνοντας ότι δεν έχει «απολύτως καμία αμφιβολία» ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ θα διατηρήσει τις Ηνωμένες Πολιτείες εντός της στρατιωτικής συμμαχίας του ΝΑΤΟ.

«Δεν έχω καμία απολύτως αμφιβολία ότι η αμερικανική κυβέρνηση εμμένει στο ΝΑΤΟ», δήλωσε ο Μερτς σε ομιλία του σε εκδήλωση επιχειρηματιών λίγες ώρες μετά την επιστροφή του από το εναρκτήριο ταξίδι του στην Ουάσινγκτον.

Άλλα θέματα που συζήτησαν οι δύο ηγέτες ήταν για τον πόλεμο στην Ουκρανία, τις δασμολογικές πολιτικές και το μέλλον του ΝΑΤΟ.

Ο Μερτς επισήμανε ότι στην Ουάσιγκτον δεν φαίνεται να υπάρχει σαφής κατανόηση για την έκταση των ρωσικών εξοπλισμών.

Σχετικά με το αν μπορεί να υπάρξει μια ειρηνευτική συμφωνία για τα αυτοκίνητα με σκοπό την εκτόνωση του εμπορικού πολέμου μεταξύ ΕΕ-ΗΠΑ, ο Μερτς δήλωσε ότι «πρέπει να δούμε αν μπορούμε να δημιουργήσουμε έναν μηχανισμό αντιστάθμισης για τα αυτοκίνητα».

Ό Γερμανός καγκελάριος έκανε γνωστό ότι θα συναντηθεί σήμερα με την πρόεδρο της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν προκειμένου να συζητήσουν για την συνάντηση.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.