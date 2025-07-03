Νίκος Ανδρουλάκης: «Ο Πρωθυπουργός κάλυψε μία εγκληματική συμμορία της Νέας Δημοκρατίας»

Της Δέσποινας Βλεπάκη

«Ο Πρωθυπουργός το παίζει ξανά ανήξερος. Λέει ότι θα πολεμήσει τις παθογένειες του παρελθόντος και επιδεικνύει μάλιστα μια μεγάλη “μεγαθυμία” ότι θα σηκώσει τον σταυρό όλων όσων κυβέρνησαν. Δεν θέλουμε τέτοιες “μεγαθυμίες”. Θέλουμε να απολογηθεί για τα δικά του πεπραγμένα» σχολίασε τις εξελίξεις στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης.

Συζητώντας με τον Γιώργο Κουβαρά στην ΕΡΤnews, περιέγραψε τη μόνιμη επωδό του Κυριάκου Μητσοτάκη κάθε φορά που η κυβέρνηση είναι με την πλάτη στον τοίχο.

«Στην τραγωδία των Τεμπών επικαλέστηκε τις “παθογένειες”. Στις υποκλοπές, “παθογένειες”. Στο μέτωπο της ακρίβειας, ξανά “παθογένειες”. Στον ΟΠΕΚΕΠΕ, επίσης. Τελικά, έχει Πρωθυπουργό η χώρα; Έχει κυβέρνηση η χώρα; Ο κ. Μητσοτάκης έχει ευθύνη; Ο κ. Μητσοτάκης κάλυψε μία εγκληματική συμμορία της Νέας Δημοκρατίας» πρόσθεσε.

«Άντε εμένα δεν με πίστεψε ο κ. Μητσοτάκης γιατί είμαι πολιτικός του αντίπαλος. Τον κ. Βάρρα δεν τον άκουσε; Ο κ. Βάρρας παραιτήθηκε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και πήγε σύμβουλος κ. Μητσοτάκη στο Μαξίμου. Το 1/6 της δικογραφίας είναι τα λεγόμενα του κ. Βάρρα. Δεν ήξερε ο πρωθυπουργός; Σήμερα είχαμε ένα νέο στοιχείο απ' την εφημερίδα “Καθημερινή”. Είχαμε την αποκάλυψη δύο επιστολών του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ κ. Σημανδράκου, προς το Μέγαρο Μαξίμου, -τον κ. Μπρατάκο και προφανέστατα τον Πρωθυπουργό-, όπου αναφέρει ότι υπάρχει πρόβλημα με ΑΦΜ τα οποία θα μπλόκαρε. Μετά τον οδήγησαν σε παραίτηση και τα ξεμπλόκαρε προ των ευρωεκλογών ο κ. Αυγενάκης» περιέγραψε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ως προς την πληροφόρηση για το σκάνδαλο διαφθοράς στον ΟΠΕΚΕΠΕ στα ανώτατα κλιμάκια της κυβέρνησης.

Σχετικά με τις κοινοβουλευτικές κινήσεις του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Ανδρουλάκης επισήμανε ότι «υπάρχουν δεδομένες προσωπικές πολιτικές ευθύνες του Πρωθυπουργού. Ερευνώνται για απιστία οι δύο υπουργοί και περιγράφει η δικογραφία ένα γαλάζιο σύστημα που λειτουργούσε ως εγκληματική οργάνωση. Αυτά είναι τα δεδομένα. Ό,τι άλλο προκύψει, θα το εντάξουμε στην πρότασή μας».

Επιπλέον, ο κ. Ανδρουλάκης απάντησε στους άστοχους παραλληλισμούς που κάνουν κάποιοι για να απομειώσουν τις ευθύνες της κυβέρνησης στο σκάνδαλο των παράνομων παρακολουθήσεων.

«Οι σημερινές παρακολουθήσεις έγιναν με παραγγελία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου. Δεν έγιναν με παραγγελίες του παρακράτους του Μεγάρου Μαξίμου. Και καλό θα ήταν κάποιοι συνάδελφοί σας, που με μεγάλη ευκολία αναπαράγουν τα non paper της Νέας Δημοκρατίας, να είναι πιο προσεκτικοί, γιατί υπονομεύουν τον ορθό δημόσιο διάλογο» ανέφερε.

Ο κ. Ανδρουλάκης έθεσε εκ νέου το αίτημα της πολιτικής αλλαγής.

«Εάν το ΠΑΣΟΚ δεν είναι πρώτο κόμμα στις επόμενες εθνικές εκλογές, δεν θα φύγει η Νέα Δημοκρατία. Θα πάρει το μπόνους και θα συγκυβερνήσει με άλλους. Έχει στα δεξιά της μπόλικους. Θα αγωνιστώ μέχρι τέλους. Θα δώσω όλες μου τις δυνάμεις απέναντι σε αυτό το νοσηρό σύστημα εξουσίας, για να είναι πρώτο το ΠΑΣΟΚ» επισήμανε.

«Θέλουμε πολιτική αλλαγή; Θέλουμε μία αξιόπιστη κυβέρνηση; Θέλουμε αξιοπρέπεια στα εθνικά θέματα; Αν το θέλουμε αυτό, ο μόνος τρόπος για να συμβεί είναι η Νέα Δημοκρατία να είναι δεύτερη και το ΠΑΣΟΚ πρώτο. Η μόνη μου δέσμευση απέναντι στον ελληνικό λαό είναι ότι το πρόγραμμα το οποίο παρουσιάζω καθημερινά στη Βουλή και στην κοινωνία θα είναι αυτό που θα υλοποιηθεί χωρίς να ζυγίσω κόστος σύγκρουσης με συμφέροντα όσο ισχυρά και αν είναι» συμπλήρωσε.

Ερωτηθείς για τη φημολογία γύρω από τον κ. Τσίπρα, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υπογράμμισε ότι «ο λαός έχει μνήμη και έδειξε με τις αποφάσεις του στην κάλπη πώς αξιολογεί πολιτικά πρόσωπα και κυβερνητικές περιόδους. Όμως, ο καθένας έχει το δικαίωμα να ιδρύσει κόμμα, να διαλύσει κόμμα. Έχουμε δει πολλά στην πολιτική ζωή του τόπου. Ο κ. Τσίπρας τώρα είναι βουλευτής και πρέπει να μας πει για τη σύμβαση της τηλεδιοίκησης 717. Δεν τον έχω ακούσει να αναφέρεται στο τι έχει συμβεί επί πρωθυπουργίας του. Όπως και για τον ΟΠΕΚΕΠΕ καθώς οι προϋποθέσεις που πάτησε η συμμορία της Νέας Δημοκρατίας είναι νομοθετήσεις του ΣΥΡΙΖΑ. Ας μας πει ο κ. Τσίπρας αυτά και μετά έχει έχει κάθε δικαίωμα να κάνει κόμμα και να τον αξιολογήσει ξανά ο ελληνικός λαός».

Κλείνοντας ο κ. Ανδρουλάκης σημείωσε σε προσωπικό τόνο: «Είμαι ένας νέος πολιτικός, χωρίς κυβερνητικό παρελθόν, με ένα παραδοσιακό κόμμα, πιστός ιδεολόγος της ευρωπαϊκής σοσιαλδημοκρατίας, που πιστεύω ότι ο αγώνας μου είναι να πείσω τον ελληνικό λαό ότι μπορούμε να γίνουμε κανονική ευρωπαϊκή χώρα.Τι σημαίνει αυτό; Μάχη κατά της διαφθοράς, δικαιοσύνη που λειτουργεί, θεσμοί. Όχι πανίσχυρος πρωθυπουργός. Ποιοι συμφωνούν μαζί μου σε αυτά; Ο κ. Τσίπρας που πολέμησε τους εχθρούς και τις ανεξάρτητες αρχές; Ο κ. Μητσοτάκης που έχει κάνει τα ίδια; Άρα, μη με βάζετε σε διλήμματα που δεν υπάρχουν για μένα».

«Από μένα ο ελληνικός λαός έχει να περιμένει ένα μόνο πράγμα: την αξιοπιστία. Αυτά που λέω, θα τα κάνω. Και να σκεφτεί: αυτά που υποσχέθηκαν ο κ. Τσίπρας και ο κ. Μητσοτάκης, τα έκαναν; Το 2019 βγήκε ο κ. Μητσοτάκης και είπε “τέρμα με τα παιχνίδια με τους θεσμούς, τέρμα με την αναξιοκρατία, έρχονται οι άριστοι, έρχεται η διαφάνεια”. Αυτά ζούμε σήμερα;» αναρωτήθηκε με νόημα.

Πηγή: skai.gr

