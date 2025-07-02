Η Άνγκελα Μέρκελ μιλάει για όλους και όλα από την Αθήνα

Η Άνγκελα Μέρκελ, η γυναίκα που καθόρισε την πορεία της ηπείρου επί σχεδόν δύο δεκαετίες, βρίσκεται για μια ακόμη φορά στην Αθήνα με αφορμή την κυκλοφορία του βιβλίου της με τίτλο «Ελευθερία», από τις Εκδόσεις Μεταίχμιο

Η «σιδηρά κυρία» της ΕΕ, σε μια μοναδική ζωντανή συνέντευξη με τον διευθυντή της «Καθημερινής» Αλέξη Παπαχελά, μιλά για την προσωπική της διαδρομή, για την κρίσιμη περίοδο της ελληνικής οικονομικής κρίσης αλλά και για όσα συμβαίνουν σήμερα, στην Ευρώπη και στον κόσμο.

Τι της έλεγαν οι Ελληνες πολιτικοί την κρίσιμη περίοδο της οικονομικής κρίσης;

Πόσο πραγματικά κινδύνευσε η χώρα μας να βρεθεί εκτός Ευρωζώνης το καλοκαίρι του 2015;

Η Άνγκελα Μέρκελ απαντά σε αυτά και άλλα ερωτήματα του Αλέξη Παπαχελά, στην Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο Κέντρο Πολιτισμού Ιδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

