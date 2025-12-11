Παραλήρημα του τέως προέδρου και πρωθυπουργού της Ρωσίας, και νυν αντιπροέδρου του ρωσικού συμβουλίου Ντμίτρι Μεντβέντεφ στο X. O Μενβτέντεφ καθυβρίζει τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ισχυριζόμενος ότι αψηφά τις ΗΠΑ προτείνοντας δημοψήφισμα για το εδαφικό.

«Ο πρεζάκιας Φύρερ έδειξε ευθέως το δάχτυλο στον Λευκό Οίκο. Όλοι καταλαβαίνουν ότι ένα εδαφικό δημοψήφισμα στην Ουκρανία θα καθυστερήσει τις διαπραγματεύσεις. Αυτό ακριβώς επιδιώκει ο κλόουν του Κιέβου. Πόσο ακόμα θα το ανέχεσαι αυτό, Αμερική;» αναφέρει χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του ο Μεντβέντεφ.

The Junkie Führer straight up gave the White House the finger. Everyone understands that a territorial referendum in Ukraine will stall negotiations. That's exactly what the Kiev clown is after. How much longer will you put up with this, America? — Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) December 11, 2025

Ο Ουκρανός πρόεδρος άφησε νωρίτερα ανοικτό το ενδεχόμενο να τεθεί σε δημοψήφισμα το ζήτημα του εδαφικού ελέγχου στην ανατολική Ουκρανία, καθώς το Κίεβο δέχεται ολοένα και μεγαλύτερη πίεση να αποδεχθεί τους όρους ενός υπό διαμόρφωση ειρηνευτικού σχεδίου για τον τερματισμό του πολέμου της Ρωσίας.

Η Μόσχα επιμένει ότι η Ουκρανία πρέπει να αποσύρει τις δυνάμεις της από ολόκληρη την περιοχή του Ντονμπάς, που περιλαμβάνει τμήματα των περιφερειών Ντονέτσκ και Λουγκάνσκ τα οποία ο ρωσικός στρατός δεν έχει καταφέρει να καταλάβει σχεδόν τέσσερα χρόνια μετά την έναρξη της εισβολής.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι συμμετέχει στις συνομιλίες για την τελευταία εκδοχή του ειρηνευτικού σχεδίου της κυβέρνησης του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, αλλά επιμένει ότι η Ουκρανία δεν θα συζητήσει την παράδοση εδαφών στο Κρεμλίνο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.