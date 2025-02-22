Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι παρενέβη, μέσω τηλεδιάσκεψης, στο συνέδριο των Αμερικανών συντηρητικών (Conservative Political Action Conference- Cpac), η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη στην Ουάσινγκτον.

«Οι αντίπαλοί μας ελπίζουν ότι ο Πρόεδρος Τραμπ πρόκειται να απομακρυνθεί από εμάς. Εγώ τον γνωρίζω, είναι ισχυρός και αποτελεσματικός, Στοιχηματίζω ότι θα αποδείξουμε ότι κάνουν λάθος. Κάποιοι μπορεί να βλέπουν την Ευρώπη ως μακρινή, σε μεγάλη απόσταση, χαμένη. Εγώ σας λέω ότι δεν είναι έτσι», τόνισε η Ιταλίδα πρωθυπουργός.

«Πρέπει να πούμε με απόλυτα ξεκάθαρο τρόπο σε όσους επιτίθενται έξωθεν στη Δύση, σε αυτούς που τη σαμποτάρουν από μέσα, σε όσους πρεσβεύουν την woke κουλτούρα, ότι δεν θα ντραπούμε ποτέ γι΄αυτό που είμαστε», πρόσθεσε η Μελόνι.

Αναφερόμενη, τέλος, στη χώρα της, η επικεφαλής της κυβέρνησης της Ρώμης υπογράμμισε ότι «η Ιταλία είναι σε καλύτερη κατάσταση, η απασχόληση βρίσκεται σε επίπεδο ρεκόρ, η οικονομία αναπτύσσεται και οι μεταναστευτικές ροές μειώθηκαν κατά 60%».

