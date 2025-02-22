Γερμανία: O Μάρκους Ζέντερ εκθειάζει τη... ραχοκοκκαλιά του Μερτς

Ο επικεφαλής των Βαυαρών Χριστιανοκοινωνιστών (CSU), Μάρκους Ζέντερ επαίνεσε τις ενέργειες του επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας της CDU/CSU και υποψήφιου καγκελάριου των Χριστιανοδημοκρατών Φρίντριχ Μερτς, κατά τη διάρκεια της πρόσφατης ψηφοφορίας στη Βουλή, για μια αυστηρότερη μεταναστευτική πολιτική. Ο Μερτς έδειξε τον «χαρακτήρα, τη ραχοκοκαλιά του και τις ηγετικές ικανότητες» που χρειάζεται ένας καγκελάριος, δήλωσε ο Ζέντερ στο φινάλε της προεκλογικής εκστρατείας των CDU και CSU μιλώντας σε εκδήλωση σε ιστορική μπυραρία του Μονάχου, υπό φρενήρη χειροκρότημα και φωνές ενθουσιασμού.

Σε αντίθεση με άλλες φορές οι Βαυαροί συντηρητικοί έχουν στηρίξει σε αυτόν τον προεκλογικό αγώνα τον Χριστιανοδημοκράτη υποψήφιο καγκελάριο, χωρίς την παραμικρή… υποσημείωση, κάτι που έχει να κάνει αφενός με την ξεκάθαρη προοπτική νίκης, αλλά και με το γεγονός ότι Μερτς ως πιο συντηρητικός υποψήφιος (σε σχέση με τη Μέρκελ για παράδειγμα) είναι πολύ πιο κοντά στις αξίες και παραδόσεις της βαυαρικής εκδοχής της Χριστιανοδημοκρατίας.

Υπενθυμίζεται ότι η κοινοβουλευτική ομάδα CDU/CSU είχε περάσει την πρότασή του για τη μετανάστευση στην Μπούντεσταγκ τον Ιανουάριο - με τη βοήθεια των ψήφων της ακροδεξιάς AfD. Η απόφαση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, με την πρώην καγκελάριο Άγκελα Μέρκελ (CDU) να επικρίνει τον Μερτς γι' αυτό.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.