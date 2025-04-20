Τουλάχιστον 11 άνθρωποι, ανάμεσά τους τρία παιδιά, έχασαν τη ζωή τους χθες Μ. Σάββατο στο Νέο Δελχί, όταν κατοικημένο κτίριο κατέρρευσε σε προάστιο της ινδικής πρωτεύουσας, σύμφωνα με πληροφορίες μέσων ενημέρωσης και τις αρχές.

Η καταστροφή εκτυλίχτηκε τις πρώτες πρωινές ώρες χθες σε βορειοανατολικό προάστιο της πόλης, όπου ζουν κυρίως μετανάστες από άλλες περιοχές της αχανούς χώρας και όπου οι έλεγχοι είναι σπάνιοι. Σωστικά συνεργεία έψαχναν στα συντρίμμια όλη μέρα χθες.

Έντεκα άνθρωποι βγήκαν ζωντανοί από τα συντρίμμια από τα σωστικά συνεργεία, όμως ισάριθμοι «ανασύρθηκαν νεκροί», ανέφερε το τηλεοπτικό δίκτυο NDTV χθες.

«Όλοι» οι διασωθέντες διακομίστηκαν εσπευσμένα σε κοντινό νοσοκομείο, όπου οι πέντε από αυτούς συνέχιζαν να «νοσηλεύονται» στο τέλος της ημέρας ενώ οι υπόλοιποι έξι έλαβαν εξιτήριο, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Ο Ινδός πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι σχολίασε μέσω X ότι τον «θλίβουν οι απώλειες ανθρωπίνων ζωών».

Η πρόεδρος Ντρουπάντι Μούρμου, η επίσημη κατοικία της οποίας βρίσκεται κάπου 20 χιλιόμετρα από τον τόπο της καταστροφής, χαρακτήρισε επίσης μέσω X «τρομερά λυπηρό τον θάνατο τόσων ανθρώπων, συμπεριλαμβανομένων γυναικών και παιδιών».

Το κυβερνών ινδουιστικό εθνικιστικό κόμμα του ομοσπονδιακού πρωθυπουργού Μόντι κέρδισε πρόσφατα τις εκλογές στην πολιτεία της πρωτεύουσας, για πρώτη φορά έπειτα από σχεδόν τριάντα χρόνια.

11 people lost their lives after a four-storey building collapsed in the #Mustafabad area of Delhi.



5 people rescued from the debris are undergoing treatment, while 6 injured have been discharged after receiving medical care.



National Disaster Response Force (@NDRFHQ), along… pic.twitter.com/bXZLDgm4MN — IndSamachar News (@Indsamachar) April 19, 2025

Ο Καπίλ Μίσρα, υπουργός στο Δελχί, απέδωσε «την κατάρρευση αυθαίρετων κτιρίων» στη «διαφθορά» σε δημοτικό όργανο που διευθύνει αντίπαλο κόμμα.

«Είναι απαραίτητο να γίνει έρευνα σε όλα αυτά τα κτίρια που έχουν ανεγερθεί παράνομα και να ληφθούν αυστηρά μέτρα», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με ινδικά ΜΜΕ, το τετραώροφο κτίριο «κατέρρευσε σαν πύργος από τραπουλόχαρτα». Τέτοιες αυθαίρετες κατασκευές απαντώνται συχνά σε ινδικές πόλεις.

Σε αυτές στεγάζονται τις περισσότερες φορές οι φτωχότεροι εσωτερικοί μετανάστες που πάνε σε πόλεις για να βρουν δουλειά και συχνά αναγκάζονται να ζουν σε επικίνδυνες συνθήκες.

#WATCH | A building collapsed in the Mustafabad area of Delhi, several feared trapped. NDRF and Police teams at the spot. Rescue operations underway



More details awaited. pic.twitter.com/Nakb5gUMf6 — ANI (@ANI) April 19, 2025

Στα περισσότερα μεγάλα αστικά κέντρα της πολυπληθέστερης χώρας σε όλη την υφήλιο, της Ινδίας —στο Νέο Δελχί, στη Βομβάη, στην Καλκούτα...— έχουν καταγραφτεί περιπτώσεις θανατηφόρων καταρρεύσεων κτιρίων τα τελευταία χρόνια.



