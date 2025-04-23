Η Πρώτη Κυρία Μελάνια Τραμπ, ο Ντόναλντ Τζούνιορ, ο Μπάρον ακόμη και η Κάι: η οικογένεια Τραμπ έχει επιστρέψει στα φώτα της δημοσιότητας αφότου ο πατριάρχης της βρέθηκε και πάλι στην προεδρία των ΗΠΑ, όμως είναι λιγότερο παρούσα στον Λευκό Οίκο.

Παρά το γεγονός ότι οι συγγενείς του 78χρονου Ντόναλντ Τραμπ εμπλέκονται λιγότερο με την πολιτική στη δεύτερη θητεία του στην προεδρία, ακολουθώντας το παράδειγμα της κόρης του Ιβάνκα, κάποιοι διατηρούν τον ρόλο του ανεπίσημου συμβούλου.

Εξάλλου ο Ντόναλντ Τραμπ διόρισε πολλά μέλη της ευρύτερης οικογένειάς του σε θέσεις συμβούλων ή πρεσβευτών, όπως τον Τσαρλς Κούσνερ, πατέρα του Τζάρεντ, πρεσβευτή των ΗΠΑ στη Γαλλία, και την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, πρώην αρραβωνιαστικιά του Ντόναλντ Τζούνιορ, που διορίστηκε πρεσβεύτρια των ΗΠΑ στην Ελλάδα.

Στη διάρκεια της πρώτης θητείας του Ρεπουμπλικάνου στην αμερικανική προεδρία (2017- 2021) οι Τραμπ δεν προσπάθησαν να αλλάξουν την εικόνα τους, αυτής μιας πλούσιας οικογένειας από τη Νέα Υόρκη, δηλώνει η Κάθριν Τζέλισον ερευνήτρια στο πανεπιστήμιο του Οχάιο.

Όμως τώρα με την παραμονή τους στη Φλόριντα, μια καθαρά ρεπουμπλικανική πολιτεία, και την υιοθέτηση του Μαρ-α- Λάγκο ως επίσημης κατοικίας τους οι Τραμπ μοιάζει να έχουν υιοθετήσει μια λιγότερο νεοϋορκέζικη ταυτότητα, προσθέτει. Μια εξέλιξη που έχει στόχο να τους κρατήσει πιο κοντά στη βάση "MAGA" (Make America Great Again) του Ντόναλντ Τραμπ.

Μελάνια Τραμπ: «Περνούν εβδομάδες και οι Αμερικανοί δεν τη βλέπουν»

Πρώην μοντέλο και τρίτη σύζυγος του Ντόναλντ Τραμπ, η Μελάνια φαίνεται «να έχει υιοθετήσει ένα ακόμη πιο χαμηλό προφίλ σε σχέση με την πρώτη θητεία» του συζύγου της, συνεχίζει η Τζέλισον. «Περνούν εβδομάδες και οι Αμερικανοί δεν τη βλέπουν».

Στη ορκωμοσία του Ντόναλντ Τραμπ η Μελάνια εμφανίστηκε με ένα καπέλο με μεγάλο γείσο που έκρυβε το βλέμμα της: μια στάση διακριτική, συχνά ψυχρή, κάτι για το οποίο την κατηγορούσαν και στην πρώτη θητεία του Ρεπουμπλικάνου, σύμφωνα με την ερευνήτρια.

Όμως η 54χρονη πρώτη κυρία φαίνεται τώρα να επιθυμεί «να πει μόνη της την ιστορία της» και για τον λόγο αυτό δημοσίευσε στα τέλη του 2024 τα απομνημονεύματά της με τίτλο «Melania», ενώ σύντομα θα κυκλοφορήσει μια σειρά ντοκιμαντέρ παραγωγής Amazon.

Η Μελάνια Τραμπ παρουσιάζεται τώρα ότι ως «επιχειρηματίας», σύμφωνα με τη Τζέλισον.

Διακριτική απουσία και από τα παιδιά του Τραμπ

Στην πρώτη θητεία του Ντόναλντ Τραμπ, ο μεγαλύτερος γιος του Ντόναλντ Τζούνιορ και η κόρη του Ιβάνκα υπηρέτησαν ως σύμβουλοι του πατέρα τους - επίσημος ο ένας, ανεπίσημη η άλλη.

Παρά το γεγονός ότι και οι δύο έκαναν πολλές εμφανίσεις πέρυσι για να υπερασπιστούν τον Ντόναλντ Τραμπ στη διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας, δεν έχουν αναλάβει επίσημα καθήκοντα στον Λευκό Οίκο.

Στις αρχές Ιανουαρίου, πριν την ορκωμοσία του πατέρα του, ο Ντόναλντ Τζούνιορ επισκέφθηκε «ως τουρίστας» τη Γροιλανδία, την αυτόνομη περιοχή της Δανίας την οποία ο Τραμπ επιθυμεί να θέσει υπό τον έλεγχο των ΗΠΑ. Παραμένει, όπως και ο αδελφός του Έρικ, πιστός στον πατέρα τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στα πλατό της τηλεόρασης.

Η 43χρονη Ιβάνκα, παντρεμένη με τον Τζάρεντ Κούσνερ επίσης πρώην σύμβουλο του Ντόναλντ Τραμπ, έχει αφήσει τον Λευκό Οίκο για τη Φλόριντα, όπου έχει εγκατασταθεί οριστικά για να αφιερωθεί στην οικογενειακή ζωή.

Ο Μπάρον, ο μοναδικός γιος του Ντόναλντ με τη Μελάνια, που είναι φοιτητής στο πανεπιστήμιο NYU, έχει μεγαλώσει πολύ σε σχέση με το παιδί που ήταν κατά την πρώτη θητεία του πατέρα του στην αμερικανική προεδρία.

Με ύψος 2,01, ο 19χρονος νεαρός – ο βενιαμίν μεταξύ των παιδιών του Ντόναλντ Τραμπ—διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην προεκλογική εκστρατεία του πατέρα του, με στόχο την προσέλκυση των νέων, ενθαρρύνοντάς τον κυρίως να δώσει συνέντευξη στον γνωστό Αμερικανό YouTuber Άντιν Ρος.

Η κόρη του Ντόναλντ Τζούνιορ και της Βανέσα Τραμπ, η 17χρονη Κάι, έκανε την πρώτη της δημόσια εμφάνιση στο συνέδριο των Ρεπουμπλικάνων το 2024, όπου έβγαλε σέλφι με τον «παππού», τράβηξε βίντεο από τα παρασκήνια … Η μεγαλύτερη από τα 11 εγγόνια του Ντόναλντ Τραμπ έχει 3 εκατομμύρια ακόλουθους στον λογαριασμό της στο TikTok. Μοιράζεται με τον παππού της το πάθος του για το γκολφ, ένα άθλημα στο οποίο αγωνίζεται επαγγελματικά.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.