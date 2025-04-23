Στις ΗΠΑ η Ρέιτσελ Ριβς - Εντείνει τις προσπάθειες για επίτευξη εμπορικής συμφωνίας

Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Η υπουργός Οικονομικών του Ηνωμένου Βασιλείου Ρέιτσελ Ριβς θα συναντηθεί με τον υπουργό Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ στην Ουάσιγκτον για να διαπραγματευτεί μια νέα εμπορική συμφωνία.

Η Ριβς επιδιώκει να εξασφαλίσει εξαιρέσεις από τους δασμούς σε αυτοκινητοβιομηχανία και φαρμακευτικά προϊόντα, που αντιπροσωπεύουν το 25% των εξαγωγών του Ηνωμένου Βασιλείου στις ΗΠΑ, αξίας 60 δισ. λιρών ετησίως.



