Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Στις ΗΠΑ η Ρέιτσελ Ριβς - Εντείνει τις προσπάθειες για επίτευξη εμπορικής συμφωνίας

Η Βρετανίδα υπουργός Οικονομικών επιδιώκει να εξασφαλίσει εξαιρέσεις από τους δασμούς σε αυτοκινητοβιομηχανία και φαρμακευτικά προϊόντα

Ρέιτσελ Ριβς

Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης 

Η υπουργός Οικονομικών του Ηνωμένου Βασιλείου Ρέιτσελ Ριβς θα συναντηθεί με τον υπουργό Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ στην Ουάσιγκτον για να διαπραγματευτεί μια νέα εμπορική συμφωνία. 

Η Ριβς επιδιώκει να εξασφαλίσει εξαιρέσεις από τους δασμούς σε αυτοκινητοβιομηχανία και φαρμακευτικά προϊόντα, που αντιπροσωπεύουν το 25% των εξαγωγών του Ηνωμένου Βασιλείου στις ΗΠΑ, αξίας 60 δισ. λιρών ετησίως.
 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ηνωμένο Βασίλειο εμπορική συμφωνία ΗΠΑ
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
10 0 Bookmark