Μεξικό - Τουλάχιστον 18 νεκροί σε άγρια συμπλοκή ναρκέμπορων με τον στρατό

Ανταλλαγή πυρών κοντά στην πρωτεύουσα της πολιτείας Σιναλόα του Μεξικού στοίχισε τη ζωή τουλάχιστον 18 ανθρώπων, που οι αρχές υποπτεύονται πως ήταν μέλη συμμοριών, ανακοίνωσε χθες Τρίτη το μεξικανικό υπουργείο Άμυνας.

Η σύγκρουση εκτυλίχτηκε προχθές Δευτέρα περίπου 11 χιλιόμετρα από την Κουλιακάν, την πρωτεύουσα της πολιτείας Σιναλόα, όταν 30 και πλέον ένοπλοι άνοιξαν πυρ εναντίον στρατιωτών, αναφέρει ανακοίνωση Τύπου του υπουργείου

Κάποιοι από τους κακοποιούς διέφυγαν αφού στρατιωτικοί ανταπέδωσαν τα πυρά, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Κατασχέθηκαν επτά οχήματα, σχεδόν 30 όπλα - ανάμεσά τους πολυβόλα - , πυρομαχικά, αλεξίσφαιρα γιλέκα και κράνη.

Παράλληλα συνελήφθη τοπικό ηγετικό στέλεχος καρτέλ των ναρκωτικών ,

Ο Έδουιν Αντόνιο «Ν.» περιγράφεται ως τοπικός ηγέτης φράξιας του καρτέλ Σιναλόα, η οποία ορκίζεται πίστη στον διαβόητο συνιδρυτή του Ισμαέλ «Ελ Μάγιο» Σαμπάδα.

Η βία κλιμακώθηκε στη δυτική πολιτεία Σιναλόα από τα τέλη Ιουλίου, όταν συνελήφθη από τις αμερικανικές αρχές ο Σαμπάδα, αφού μεταφέρθηκε αεροπορικώς στις ΗΠΑ, κοντά στην πόλη Ελ Πάσο (Τέξας) τον Σεπτέμβριο.

Ο «Μάγιο», 76 ετών, βετεράνος της παρανομίας και του οργανωμένου εγκλήματος, κατηγορεί έναν από τους γιους του συνιδρυτή του καρτέλ Χοακίν «Ελ Τσάπο» Γκουσμάν ότι τον πρόδωσε, τον απήγαγε και τον παρέδωσε στις αμερικανικές αρχές.

Η σύγκρουση ανάμεσα σε μέλη του καρτέλ που ορκίζονται πίστη από τη μια στον Μάγιο και από την άλλη τους γιους του Τσάπο, τους λεγόμενους «τσαπίτος» έχει στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 200 ανθρώπους, ενώ άλλοι 300 και πλέον αγνοούνται, σύμφωνα με τους αριθμούς των τοπικών αρχών.Από τα τέλη του 2006, όταν άρχισε ο λεγόμενος «πόλεμος κατά των ναρκωτικών» στο Μεξικό, με απόφαση του προέδρου την εποχή Φελίπε Καλδερόν (2006-2012), έχουν χάσει τη ζωή τους πάνω από 450.000 άνθρωποι, ενώ άλλοι 100.000 έχουν εξαφανιστεί, κατά επίσημα δεδομένα.

Πηγή: skai.gr

