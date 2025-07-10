Μεγάλης κλίμακας αεροπορική επίθεση στο Κίεβο εξαπέλυσε για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα η Ρωσία, καθώς εντείνει τους βομβαρδισμούς της. Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 12 τραυματίστηκαν στις επιθέσεις της Πέμπτης, στις οποίες συμμετείχαν πολλά drones και πυραύλοι κρουζ, σύμφωνα με τις αρχές του Κιέβου.

Μαζικές, πύρινες εκρήξεις φώτισαν τον νυχτερινό ουρανό, σύμφωνα με το CNN. Καπνός γέμισε τον αέρα, δημιουργώντας μια μυρωδιά καμένου και καλύπτοντας την ορατότητα στο κέντρο της πόλης.

Η επίθεση έρχεται ένα βράδυ αφότου η Ρωσία πραγματοποίησε τη μεγαλύτερη επίθεση με drones από την έναρξη της πλήρους κλίμακας εισβολής της, εκτοξεύοντας 728 drones και 13 πυραύλους σε επιθέσεις που σκότωσαν τουλάχιστον ένα άτομο, σύμφωνα με Ουκρανούς αξιωματούχους.

Οι ζημιές το πρωί της Πέμπτης φάνηκαν σημαντικές.

Drones ή θραύσματά τους έπληξαν πολυκατοικίες, οχήματα, αποθήκες και κτίρια γραφείων, σύμφωνα με τον επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της ουκρανικής πρωτεύουσας Τιμούρ Τκατσένκο, που κάλεσε τους κατοίκους να παραμείνουν στα καταφύγια.

«Η επίθεση του εχθρού συνεχίζεται, οι δυνάμεις (αντιαεροπορικής) άμυνας καταρρίπτουν εχθρικούς στόχους», πρόσθεσε μέσω Telegram.

Η πολεμική αεροπορία της Ουκρανίας γνωστοποίησε από την πλευρά της ότι πύραυλοι κατευθύνονται «στο Κίεβο από ανατολική κατεύθυνση».

Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου και του πρακτορείου ειδήσεων Ρόιτερς άκουσαν ισχυρές εκρήξεις τη νύχτα στην πόλη και επίσης χαρακτηριστικούς ήχους αναχαιτίσεων.

Δεκάδες κάτοικοι βρήκαν καταφύγιο σε σταθμό του μετρό, όπου τους διατέθηκαν στρώματα και υλικά κατασκήνωσης όσο περίμεναν το τέλος της επίθεσης.

Παράλληλα, ρωσικός βομβαρδισμός σκότωσε τρεις ανθρώπους και τραυμάτισε άλλον έναν στην Κοσταντίνιφκα, στην ανατολική Ουκρανία, σύμφωνα με την εθνική υπηρεσία αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων.

Η πόλη, στην περιφέρεια Ντονέτσκ, είναι στόχος ρωσικής επίθεσης εδώ και μήνες, καθώς ο ρωσικός στρατός προελαύνει με αργό ρυθμό προς δυσμάς. Ο Βαντίμ Φιλασκίν, ο περιφερειάρχης, κάλεσε τους αμάχους που απομένουν εκεί να πάρουν «υπεύθυνη απόφαση» και να φύγουν προς «λιγότερο επικίνδυνες περιοχές» της χώρας.

Χθες οι ουκρανικές αρχές διαβεβαίωσαν πως ο στρατός της Ρωσίας εξαπέλυσε τη μεγαλύτερη επίθεση στην ουκρανική πρωτεύουσα από την έναρξη του πολέμου, εξαπολύοντας 728 drones και 13 πυραύλους. Πρόσθεσαν πως οι περισσότεροι αναχαιτίστηκαν. Οι ανακοινώσεις αυτές έγιναν με φόντο την κλιμάκωση των ρωσικών επιθέσεων και το διπλωματικό αδιέξοδο.

Στο Λονδίνο, ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ και ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν αναμένεται να συμμετάσχουν σήμερα σε σύνοδο μέσω βιντεοσύνδεσης για την Ουκρανία, με τη συμμετοχή του ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, της πρωθυπουργού της Ιταλίας Τζόρτζα Μελόνι και του καγκελάριου της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς, μεταξύ άλλων.

Σύμφωνα με το Ελιζέ αναμένεται να συμμετάσχουν επίσης αντιπρόσωποι των ΗΠΑ, καθώς η Ουάσιγκτον σκληραίνει τον τόνο, απειλώντας με νέες κυρώσεις τη Μόσχα κι υποσχόμενη νέες παραδόσεις στρατιωτικού υλικού στο Κίεβο.

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε τη Δευτέρα πως θα στείλει «περισσότερα όπλα» στην Ουκρανία, ιδίως «αμυντικά» και κατηγόρησε μια ημέρα αργότερα τον ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν πως λέει «βλακείες» για την Ουκρανία. Χθες είπε πως μπορεί να στείλει στον ουκρανικό στρατό άλλη μια συστοιχία Patriot.

Ο υπουργός Εξωτερικών της κυβέρνησής του Μάρκο Ρούμπιο αναμένεται σήμερα να συναντηθεί με τον ρώσο ομόλογό του Σεργκέι Λαβρόφ στο περιθώριο συνόδου της ASEAN στην Κουάλα Λουμπούρ.

Πηγές του Ρόιτερς στο αμερικανικό υπουργείο Άμυνας είπαν χθες ότι η Ουάσιγκτον στέλνει στο Κίεβο οβίδες 155 χιλιοστών και κατευθυνόμενους πυραύλους για συστήματα πυροβολικού (GMLRS), μόλις μερικές ημέρες αφού η κυβέρνηση Τραμπ έκανε γνωστό πως θα προχωρούσε σε αναστολή των παραδόσεων κάποιων πυρομαχικών για να εγγυηθεί την επάρκεια των αποθεμάτων των δικών της ενόπλων δυνάμεων. Ο πρόεδρος Τραμπ είπε πως «δεν γνώριζε» ποιος διέταξε την αναστολή κι υποσχέθηκε περισσότερα όπλα στον ουρανικό στρατό.

