Συνάντηση Ρούμπιο - Λαβρόφ εν μέσω αδιεξόδου για τον πόλεμο στην Ουκρανία

Ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, που αφίχθη το πρωί στην Κουάλα Λουμπούρ, θα συναντηθεί στην πρωτεύουσα της Μαλαισίας με τον ρώσο ομόλογό του Σεργκέι Λαβρόφ, εν μέσω αδιεξόδου και κατά τα φαινόμενα διευρυνόμενου χάσματος για τον πόλεμο στην Ουκρανία, δήλωσε υψηλόβαθμος αμερικανός αξιωματούχος.

Οι επικεφαλής της διπλωματίας των δυο κρατών θα συναντηθούν νωρίς το βράδυ (τοπική ώρα) σε κέντρο συνεδρίων στην πρωτεύουσα της Μαλαισίας, όπου διεξάγεται υπουργική σύνοδος του συνδέσμου κρατών της νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN), διευκρίνισε η ίδια πηγή.

