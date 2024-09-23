Για όγδοη συνεχή φορά από το 1990 οι Σοσιαλδημοκράτες (SPD) κέρδισαν τις εκλογές στο ομόσπονδο ανατολικογερμανικό κρατίδιο του Βρανδεμβούργου. Το κόμμα του πρωθυπουργού Ντίτμαρ Βόιντκε διασφάλισε, σύμφωνα με την εκλογική επιτροπή, ποσοστό 30,9%. Δεύτερη έκοψε το νήμα η Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) με ποσοστό 29,2%. Στην τρίτη θέση με 13,5% βρίσκεται η Συμμαχία Σάρα Βάγκενκνεχτ (BSW), καταφέρνοντας από την πρώτη κιόλας συμμετοχή σε εκλογές στο Βρανδεμβούργο να εκτοπίσει στην τέταρτη θέση τους Χριστιανοδημοκράτες (CDU), οι οποίοι περιορίστηκαν στο 12,1%, λαμβάνοντας ένα από τα χειρότερα αποτελέσματα σε τοπικές εκλογές. Οι Πράσινοι, το Κόμμα της Αριστεράς, οι Φιλελεύθεροι και οι Ελεύθεροι Ψηφοφόροι δεν κατάφεραν να υπερπηδήσουν το όριο του 5% για την είσοδο στο τοπικό κοινοβούλιο.

Με ποσοστό 72,9%, η συμμετοχή των ψηφοφόρων στις τοπικές εκλογές ήταν υψηλότερη από ποτέ στο Βρανδεμβούργο, γεγονός που οφείλεται στο κλίμα πόλωσης και τον φόβο επικράτησης της ακροδεξιάς Εναλλακτικής για τη Γερμανία.

Θα αντέξει η συγκυβέρνηση στο Βερολίνο μέχρι τα Χριστούγεννα;

Το εκλογικό αποτέλεσμα που πέτυχε ο δημοφιλής τοπικός πρωθυπουργός Ντίτμαρ Βόιντκε μπορεί να θεωρηθεί φιλί της ζωής για τον καγκελάριο Όλαφ Σολτς, ο οποίος βλέπει τα ποσοστά των κυβερνώντων Σοσιαλδημοκρατών σε ελεύθερη πτώση έναν περίπου χρόνο πριν τις βουλευτικές εκλογές στη Γερμανία στις 28 Σεπτεμβρίου του 2025. Ενδεικτικές οι δηλώσεις του αντιπροέδρου των Φιλελευθέρων Βόλφγκανγκ Κουμπίκι, ο οποίος μετά τις συντριπτικές ήττες του κόμματός του και στις τρεις εκλογικές αναμετρήσεις σε Σαξονία, Θουριγγία και Βρανδεμβούργο διερωτήθηκε χθες σε συνέντευξη στο Welt ΤV αν ο κυβερνητικός συνασπισμός στο Βερολίνο θα καταφέρει να αντέξει μέχρι τα Χριστούγεννα.

Η συνταγή επιτυχίας για τον Ντίτμαρ Βόιντκε ήταν ότι επικεντρώθηκε στο κυνήγι της Εναλλακτικής για τη Γερμανία, η οποία για αρκετό διάστημα προηγούνταν στις δημοσκοπήσεις, αλλά και ότι άφησε έξω από τον προεκλογικό αγώνα την πορεία του κυβερνητικού συνασπισμού στο Βερολίνο , και κυρίως τον αντιδημοφιλή καγκελάριο Όλαφ Σολτς. Αν το SPD έχανε τις εκλογές στο Βρανδεμβούργο, οι έντονες πιέσεις προς τον σοσιαλδημοκράτη καγκελάριο να βάλει επιτέλους σε τροχιά τον τρικομματικό συνασπισμό στο Βερολίνο θα αυξάνονταν ακόμα περισσότερο.

Εκτός από τον Ντίτμαρ Βόιντκε, μεγάλος νικητής της εκλογικής αναμέτρησης στο Βρανδεμβούργο είναι η Εναλλακτική για τη Γερμανία, η οποία διασφάλισε τη δεύτερη θέση. Θυμίζουμε ότι στις αρχές Σεπτεμβρίου απέσπασε την πρωτιά στις εκλογές στη Θουριγγία και δεύτερη θέση στις εκλογές στη Σαξονία. Τόσο ο επικεφαλής του AfD στο Βρανδεμβούργο Χανς-Κρίστοφ Μπερντ, όσο και η πρόεδρος του κόμματος Αλίς Βάιντελ δήλωσαν, μετά την ανακοίνωση των πρώτων εκλογικών αποτελεσμάτων στο Βρανδεμβούργο, ότι όλα εξελίσσονται υπέρ της Εναλλακτικής για τη Γερμανία και πως έχουν τον χρόνο με το μέρος τους.

Νικητής στα σημεία της αναμέτρησης στο Βρανδεμβούργο ήταν αναμφίβολα και η Συμμαχία Σάρα Βάγκενκνεχτ, η οποία έκοψε τρίτη το νήμα και δεν αποκλείεται να αποδειχθεί ρυθμιστής των πολιτικών εξελίξεων στο κρατίδιο των περίπου 2,5 εκατομμυρίων κατοίκων με πρωτεύουσα το Πότσνταμ. Ο λόγος είναι απλός. Μέχρι πρότινος συγκυβερνούσαν στο Βρανδεμβούργο Σοσιαλδημοκράτες, Χριστιανοδημοκράτες και Πράσινοι. Με δεδομένο ότι οι Πράσινοι μένουν τώρα εκτός βουλής και Σοσιαλδημοκράτες και Χριστιανοδημοκράτες καταλαμβάνουν 44 από τις συνολικά 88 έδρες του κοινοβουλίου, ο πρώην και επόμενος πρωθυπουργός Ντίτμαρ Βόιντκε έχει, από ό,τι όλα δείχνουν, δύο επιλογές. Είτε να διασφαλίσει την ανοχή της Συμμαχίας Σάρα Βάγκενκνεχτ κάνοντας τους αναγκαίους συμβιβασμούς είτε να επιδιώξει τον σχηματισμό ενός κυβερνητικού συνασπισμού μαζί της. Σοσιαλδημοκράτες και Συμμαχία Σάρα Βάγκενκνεχτ διασφαλίζουν μαζί 46 έδρες. Όπως και να έχει πάντως, ο σχηματισμός κυβέρνησης στο Βρανδεμβούργο δεν θα είναι εύκολη υπόθεση.

Στέφανος Γεωργακόπουλος

