Μαφιόζικη εκτέλεση δημοσιογράφου στο Μεξικό - Ένοπλοι τον σκότωσαν εν ψυχρώ μέσα στο αυτοκίνητό του

Θύμα δολοφονικής επίθεσης έπεσε ο μεξικανός δημοσιογράφος Νέλσον Ματούς Πένια στο Ακαπούλκο. Ένοπλοι προσέγγισαν το αυτοκίνητο του δημοσιογράφου σε χώρο στάθμευσης καταστήματος και εκτέλεσαν εν ψυχρώ τον διευθυντή του ενημερωτικού ιστότοπου «Lo Real de Guerrero», όπως μεταδίδει η εφημερίδα El Universal.

Η μαφιόζικη επίθεση σημειώθηκε λίγο μετά τις 3 το απόγευμα του Σαββάτου (τοπική ώρα, μεσάνυχτα Σαββάτου προς Κυριακή στην Ελλάδα) στη συνοικία Εμιλιάνο Σαπάτα, βορείως του Ακαπούλκο.

Ο Νέλσον Ματούς Πένια είχε επιζήσει από δύο απόπειρες δολοφονίας, η πρώτη το 2017 και η δεύτερη το 2019, σύμφωνα με δημοσιεύματα μεξικανικών μέσων ενημέρωσης.

#UPDATE A Mexican journalist was shot to death in a store parking lot on Saturday in the southern tourist town of Acapulco, regional authorities said, in the country's second journalist killing in a week.https://t.co/3ZPezmLwb9 pic.twitter.com/30Gb4V42KF