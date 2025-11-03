Μεξικό: Βίντεο με τη στιγμή της δολοφονίας δήμαρχου

Ο δήμαρχος της πόλης Ουρουαπάν στο Μεξικό, Κάρλος Μάνσο, δολοφονήθηκε στην πλατεία της πόλης αμέσως μετά τα εγκαίνια του Φεστιβάλ Κεριών. Η επίθεση ενώ είχε συγκεντρωθεί μεγάλο πλήθος για τη γιορτή.

Οι ερευνητές δεν αποκλείουν ότι η δολοφονία μπορεί να σχετίζεται με τον αγώνα του Μάνσο κατά των καρτέλ ναρκωτικών.

Σε βίντεο που είδαν το φως της δημοσιότητας στα κοινωνικά δίκτυα ακούγονται οι πυροβολισμοί, με τους δράστες να γαζώνουν την αυτοκινητοπομπή του δήμαρχου ο οποίος σκοτώθηκε ακαριαία. Επακολούθησε πανικός, με το πλήθος των συγκεντρωμένων να επιχειρεί να καλυφθεί.

🇲🇽 #México El alcalde de Uruapan, Carlos Manso, fue asesinado en la plaza de la ciudad justo después de inaugurar el Festival de las Velas. Los investigadores no descartan que el asesinato pueda estar relacionado con su lucha contra los cárteles de la droga. pic.twitter.com/OdVQPdnbL2

El rostro de un padre de familia y un hombre que cuestionó a los criminales, incluyendo al narco Estado de @Claudiashein



A Carlos Manzo lo asesinaron la negligence del gobierno y la indolencia de la sociedad.



DEP Carlos Manzo, que tu muerte no sea en vano. pic.twitter.com/2YaXAr7rrE