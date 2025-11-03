Λογαριασμός
Σοκάρει το βίντεο με τη στιγμή της εν ψυχρώ εκτέλεσης δήμαρχου στο Μεξικό

Σε βίντεο που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο ακούγονται οι πυροβολισμοί, με τους δράστες να γαζώνουν την αυτοκινητοπομπή του δήμαρχου ο οποίος σκοτώθηκε ακαριαία

Μεξικό: Βίντεο με τη στιγμή της δολοφονίας δήμαρχου

Ο δήμαρχος της πόλης Ουρουαπάν στο Μεξικό, Κάρλος Μάνσο, δολοφονήθηκε στην πλατεία της πόλης αμέσως μετά τα εγκαίνια του Φεστιβάλ Κεριών. Η επίθεση ενώ είχε συγκεντρωθεί μεγάλο πλήθος για τη γιορτή.

Οι ερευνητές δεν αποκλείουν ότι η δολοφονία μπορεί να σχετίζεται με τον αγώνα του Μάνσο κατά των καρτέλ ναρκωτικών.

Σε βίντεο που είδαν το φως της δημοσιότητας στα κοινωνικά δίκτυα ακούγονται οι πυροβολισμοί, με τους δράστες να γαζώνουν την αυτοκινητοπομπή του δήμαρχου ο οποίος σκοτώθηκε ακαριαία. Επακολούθησε πανικός, με το πλήθος των συγκεντρωμένων να επιχειρεί να καλυφθεί. 

Μεξικό καρτέλ
