Αξιωματούχοι του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ έχουν δώσει εντολή για προσωρινή παύση πολλών προγραμμάτων που επιτρέπουν στους μετανάστες να εγκατασταθούν προσωρινά στις Ηνωμένες Πολιτείες, ανέφεραν οι New York Times χθες, Παρασκευή.

Η οδηγία απαιτεί να δοθεί άμεσο τέλος στις "τελικές αποφάσεις" σε ορισμένες αιτήσεις για βίζα, εν αναμονή μιας επανεξέτασης από την κυβέρνηση Τραμπ σχετικά με το αν θα ακυρώσει μόνιμα τα προγράμματα, ανέφεραν οι NYT, επικαλούμενοι μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που εστάλη από τον ανώτατο αξιωματούχο των Υπηρεσιών Πολιτογράφησης και Μετανάστευσης των ΗΠΑ.

Τα προγράμματα προσφέρουν δυνατότητα εισόδου για έναν μεγάλο αριθμό μεταναστών από μια σειρά χώρες, περιλαμβανομένης της εμπόλεμης Ουκρανίας και άλλων που αντιμετωπίζουν πολιτική αναταραχή ή ακραία φτώχεια.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, κατά την πρώτη ημέρα του ως προέδρου τη Δευτέρα, εξέδωσε σειρά εκτελεστικών διαταγμάτων με σκοπό να αποτρέψει την παράτυπη μετανάστευση και να επιτρέψει στις ΗΠΑ να απελάσουν εκατομμύρια μετανάστες χωρίς νομικό καθεστώς.

Η κυβέρνηση Τραμπ επιμένει στις προσπάθειες να ενισχύσει την επιβολή του νόμου όσον αφορά το μεταναστευτικό, διανοίγοντας την πιθανότητα στοχοποίησης των μεταναστών που εισήλθαν στη χώρα μέσω προγραμμάτων που δημιουργήθηκαν την εποχή της διακυβέρνησης Μπάιντεν και δημιουργώντας ένα ασαφές νομικό καθεστώς για τους μετανάστες ώστε να καταστήσει ευκολότερη τη σύλληψη και κράτηση μεταναστών που βρίσκονται παράτυπα στις ΗΠΑ.

Ένα πρόγραμμα που τερματίστηκε επέτρεπε σε μετανάστες που περιμένουν στο Μεξικό να προγραμματίσουν ραντεβού για να υποβάλουν αίτηση ασύλου σε ένα νόμιμο συνοριακό πέρασμα. Άλλα επέτρεπαν σε μετανάστες από την Κούβα, την Αϊτή, τη Νικαράγουα και τη Βενεζουέλα να εισέλθουν αεροπορικώς στη χώρα αν είχαν Αμερικανούς χρηματοδότες και περνούσαν υπό έλεγχο.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

