Η Εσμεράλδα Γκαρσόν Κάμπος, δημοτική σύμβουλος στην πόλη Τίξτλα της πολιτείας Γκερέρο του Μεξικού, σκοτώθηκε χθες Παρασκευή από ενόπλους που της είχαν στήσει καρτέρι θανάτου την ώρα που έβγαινε από το σπίτι της.

Είχε εκλεγεί με το Θεσμικό Επαναστατικό Κόμμα (PRI) το οποίο ένωσε τις δυνάμεις του με άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης, με στόχο τη δημιουργία συμμαχίας απέναντι στο Κίνημα Εθνικής Αναγέννησης (MORENA). Ωστόσο η Εσμεράλδα Γκαρσόν Κάμπος υποστήριξε τους υποψηφίους του MORENA στις εκλογές της 2ας Ιουνίου, όπως είναι προφανές από τις αναρτήσεις της σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Ψηφίστε, χωρίς φόβο!», υπογράμμιζε σε μήνυμά της.

Η πιο πρόσφατη εκλογική περίοδος έχει χαρακτηριστεί όμως από οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων ως «η πιο αιματηρή» στην ιστορία του Μεξικού, αφού δολοφονήθηκαν 39 υποψήφιοι για διάφορες θέσεις.

Την Κυριακή, η υποψήφια του MORENA για την προεδρία Κλαούδια Σέινμπαουμ κατήγαγε εκλογικό θρίαμβο και θα γίνει η πρώτη γυναίκα που θα ορκιστεί πρόεδρος του Μεξικού.

Ένα 24ωρο αργότερα, η Γιολάντα Σάντσες Φιγκερόα, δήμαρχος της πόλης Κοτίχα στην πολιτεία Μιτσοακάν σκοτώθηκε μαζί με τον σωματοφύλακά της σε ενέδρα ενόπλων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

