Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν εκτίμησε χθες Τρίτη πως ο θάνατος νεαρής ακτιβίστριας με αμερικανική και τουρκική υπηκοότητα από ισραηλινά πυρά κατά τη διάρκεια διαδήλωσης στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη την περασμένη εβδομάδα ήταν «ατύχημα».

«Προφανώς ήταν ατύχημα, έγινε εξοστρακισμός στο έδαφος και χτυπήθηκε από ατύχημα», δήλωσε ο αμερικανός πρόεδρος, ώρες αφού ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Άντονι Μπλίνκεν έκρινε πως οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις οφείλουν να κάνουν «θεμελιώδεις αλλαγές» μετά τον «αδικαιολόγητο» θάνατο της εικοσιεξάχρονης ακτιβίστριας Αϊσενούρ Εζγκέ Εϊγκί.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.