Ο αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν διαβεβαίωσε χθες Τρίτη ότι η κυβέρνησή του «εργάζεται» προκειμένου η Ουκρανία να αποκτήσει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί πυραύλους πιο μακράς εμβέλειας εναντίον ρωσικών στόχων.

«Εργαζόμαστε για αυτό», είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ ερωτηθείς σχετικά με το αίτημα που προβάλλεται επίμονα από τον ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι — με σκοπό να πλήττονται βάσεις από όπου εξαπολύονται επιθέσεις της Ρωσίας.

Έκανε το σχόλιο αυτό μετά την ανακοίνωση δυτικών κυβερνήσεων πως το Ιράν προμήθευσε στη Ρωσία βαλλιστικούς πυραύλους προς χρήση στον πόλεμο στην Ουκρανία, κάτι που όπως τόνισαν τις ώθησε να προχωρήσουν στην επιβολή νέων κυρώσεων σε βάρος της Τεχεράνης.

Το Κίεβο απαιτεί το τελευταίο διάστημα οι σύμμαχοί του να προχωρήσουν στην άρση των περιορισμών ως προς τη χρήση των όπλων που του προμηθεύουν ώστε να πλήττει στο ρωσικό έδαφος «θεμιτούς», κατ’ αυτό, στρατιωτικούς στόχους, ιδίως αεροπορικές βάσεις από όπου απογειώνονται αεροσκάφη για να πλήξουν την ουκρανική επικράτεια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

