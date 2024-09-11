Η κυβέρνηση του Καναδά ανακοίνωσε χθες Τρίτη πως σχεδιάζει να προχωρήσει στην επιβολή νέων δασμών σε κρίσιμες σπάνιες γαίες, μπαταρίες, προϊόντα που σχετίζονται με την ηλιακή ενέργεια και ημιαγωγούς που εισάγονται στη χώρα από την Κίνα, κάτι που ενδέχεται να πυροδοτήσει νέα μέτρα αντιποίνων από το Πεκίνο.

Στα τέλη Αυγούστου, η καναδική κυβέρνηση ανακοίνωσε την επιβολή επιπρόσθετων δασμών 100% στα εισαγόμενα κινεζικά ηλεκτρικά αυτοκίνητα από τον Οκτώβριο, καταγγέλλοντας «αθέμιτο ανταγωνισμό», προκαλώντας την «έντονη δυσαρέσκεια» της Κίνας.

Η Οτάβα άρχισε νέα δημόσια διαβούλευση, με διάρκεια 30 ημερών, αυτή τη φορά για να εκφραστεί η βιομηχανία ως προς την επιβολή επιπρόσθετων δασμών στις εισαγωγές μπαταριών, ημιαγωγών, ορυκτών και μετάλλων κρίσιμης σημασίας και φωτοβολταϊκών από την Κίνα, ανέφερε η αντιπρόεδρος της καναδικής κυβέρνησης Κρίστια Φρίλαντ κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

«Οι εργαζόμενοι, η αυτοκινητοβιομηχανία και οι αλυσίδες εφοδιασμού για την παραγωγή απαραίτητων προϊόντων αντιμετωπίζουν το τρέχον διάστημα αθέμιτο ανταγωνισμό από κινεζικές εταιρείες, που επωφελούνται από την εσκεμμένη πολιτική υπερπροσφοράς» του Πεκίνου, είπε η καναδή υπουργός Οικονομίας.

Η νέα κλιμάκωση των εντάσεων ανάμεσα στον Καναδά και την Κίνα καταγράφεται με φόντο τις μεγεθυνόμενες διενέξεις για το εμπόριο από πλευράς κρατών της Δύσης, που κατηγορούν το Πεκίνο πως έχει βαλθεί να καταστρέψει τον ανταγωνισμό σε τομείς όπως είναι η αιολική ενέργεια, τα φωτοβολταϊκά πλαίσια και οι μπαταρίες.

Το Πεκίνο προσέφυγε στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου (ΠΟΕ) μετά την επιβολή των επιπρόσθετων δασμών στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα που εξάγει η Κίνα, κρίνοντας ότι η Οτάβα έλαβε «μονομερώς» μέτρο «προστατευτισμού».

Η καναδική κυβέρνηση ανακοίνωσε ταυτόχρονα επιπρόσθετους δασμούς στον εισαγόμενο χάλυβα και στο εισαγόμενο αλουμίνιο από την Κίνα.

Αντιδρώντας, η Κίνα ανακοίνωσε πως άρχισε έρευνα αντιντάμπινγκ για την καναδική κανόλα, προφανώς εν είδει αντιποίνων.

Η καναδική κυβέρνηση καταβάλλει τα τελευταία χρόνια μεγάλες προσπάθειες να προσελκύσει κατασκευάστριες ηλεκτρικών αυτοκινήτων, προσφέροντας ιδίως φορολογικά κίνητρα, διαλαλώντας την καθαρή ενέργεια που παράγει και τους πόρους που διαθέτει η χώρα ως προς τις σπάνιες γαίες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

